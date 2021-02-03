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Снизилось в 2 раза число мигрантов в Бердске. В чем причина?

18:30 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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 За 2020 год направлено 8 материалов на закрытие въезда иностранным гражданам.  

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Поток мигрантов-иностранцев почти вдвое уменьшился в Бердске

Сильно снизилась за 2020 год миграционная ситуация в Бердске. Сообщили в ОМВД по Бердску.

В 2020 году число мигрантов составило 4270 человек, что на 3408 меньше, чем в 2019 году (7678 человек). Это объясняется пандемией,  антиковидными мерами и закрытыми границами.

- В миграционных потоках сохраняется тенденция преобладания въезда граждан Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Основной целью пребывания иностранных граждан остается работа, - уточнили в ОМВД по Бердску.

За 2020 год направлено 8 материалов на закрытие въезда иностранным гражданам.

К административной ответственности привлечено 154 иностранных гражданина.

Зафиксировано 94 преступления в сфере незаконной миграции.

- На территории Бердска факторов, способствующих росту какой-либо социальной напряженности или межнациональных конфликтов, не зарегистрировано, преступлений экстремистской направленности и фактов распространения идеологии экстремизма не выявлено, - подчеркнули в МВД.

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От редакции

Пандемия виновата?

аноним, 03 февраля 2021 19:01
они стали граждане рф

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