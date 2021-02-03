Снизилось в 2 раза число мигрантов в Бердске. В чем причина?

Сильно снизилась за 2020 год миграционная ситуация в Бердске. Сообщили в ОМВД по Бердску.
В 2020 году число мигрантов составило 4270 человек, что на 3408 меньше, чем в 2019 году (7678 человек). Это объясняется пандемией, антиковидными мерами и закрытыми границами.
- В миграционных потоках сохраняется тенденция преобладания въезда граждан Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Основной целью пребывания иностранных граждан остается работа, - уточнили в ОМВД по Бердску.
За 2020 год направлено 8 материалов на закрытие въезда иностранным гражданам.
К административной ответственности привлечено 154 иностранных гражданина.
Зафиксировано 94 преступления в сфере незаконной миграции.
- На территории Бердска факторов, способствующих росту какой-либо социальной напряженности или межнациональных конфликтов, не зарегистрировано, преступлений экстремистской направленности и фактов распространения идеологии экстремизма не выявлено, - подчеркнули в МВД.