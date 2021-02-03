Индексация пенсий работающим пенсионерам: Повысить выплаты дешевле - теряем больше

Какие варианты индексаций рассматривает правительство, пока не известно

По поручению главы государства в Министерстве труда и социальной защиты подготовили предложения по ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам. 1 февраля правительство направило доклад в Кремль. По подсчётам аналитиков, на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 миллиардов рублей в год. В Госдуме и Совете Федерации предполагают, что кабмин предложит осуществлять индексацию выплат поэтапно, начав с людей с низкими зарплатами.

Президент поручил восстановить справедливость

Индексировать выплаты по старости работающим гражданам прекратили в 2016 году. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. На возвращении ежегодного увеличения пенсий настаивали многие депутаты и сенаторы. Сейчас на рассмотрении Госдумы три законопроекта об индексации пенсий, и, как сообщил журналистам на брифинге 1 февраля спикер палаты Вячеслав Володин, работа над этим вопросом продолжается. «Тема важная, и мы, понимая это, работу не прекращаем, но скоропалительных заявлений не делаем, поскольку это будет безответственно», — пояснил он. По словам Володина, это решение должно быть обеспечено финансовыми ресурсами.

Глава ведомства Антон Силуанов 28 октября 2020 года при обсуждении в Госдуме бюджета на 2021-2023 годы сказал, что возврат индексации пенсионных выплат работающим людям ему представляется «не совсем справедливым», поскольку они получают и зарплату, и пенсию. Государство должно сосредоточиться на поддержке неработающих, заявил министр.

Президент Владимир Путин не согласился с главой Минфина, и по итогам своей пресс-конференции в декабре 2020 года поручил кабмину проработать этот вопрос и представить до 1 февраля соответствующие предложения. В положенный срок Минтруд выполнил поручение: Правительство направило в Кремль доклад, содержащий предложения кабмина.

Повышение может быть поэтапным

Какие конкретно механизмы индексации предлагает правительство, пока неизвестно. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов 1 февраля обратился к Михаилу Мишустину с просьбой ознакомить членов комитета с предложениями Правительства. «Тема далеко не новая, но оттого не менее актуальная — это прежде всего вопрос социальной справедливости. Годами финансовый блок правительства отказывается вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий», — написал Нилов в своём телеграм-канале. Он считает, что ссылки на отсутствие в бюджете «свободных» средств давно несостоятельны.

Как ранее рассказала «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, может быть несколько вариантов восстановления индексации.

Например, поэтапная, в зависимости от уровня заработной платы, категории работников, возраста.

«Какие это будут этапы — по срокам, по категориям пенсионеров, — пока судить сложно», — отметила Бибикова.

Это уже не первый случай, когда Минтруд, в том числе с подачи депутатов, поднимает вопрос о возвращении к ежегодному увеличению пенсий работающим людям, сообщил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. «Сейчас сложилась ситуация, когда скупой платит дважды, если посчитать всё, что теряют три фонда и бюджеты регионов в результате неуплаты налогов, — подчеркнул депутат. — Работающие пенсионеры стараются или уйти в тень, или «перехитрить» государство, то оформляясь на работу, то уходя с неё. В итоге потери сравнимы с тем, что экономит Пенсионный фонд».

По словам Смолина, сейчас разница между пенсией работающих и неработающих россиян составляет около 30 процентов, и это мощный стимул, чтобы пожилые сотрудники уходили в тень. Депутат считает, что нужно возобновить индексацию хотя бы с того уровня, который есть сейчас, «чтобы не увеличивать дестимулирование труда». «Одна из версий, которые обсуждались, связана с тем, кому именно повышать пенсии. Как минимум, нужно индексировать выплаты людям с низкой и средней зарплатой», — уверен парламентарий. Он предполагает, что именно по этому пути пойдёт Правительство.

По состоянию на 1 января 2021 года общая численность пенсионеров в России составляет 46,2 миллиона человек, из них 9,3 миллиона — работающие пенсионеры. В октябре 2020 года аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» подсчитали, что на возобновление индексации пенсий работающим гражданам понадобится примерно 200 миллиардов рублей в год в виде трансфертов в бюджет Пенсионного фонда России.

Источник: ПГ