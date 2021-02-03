Самые вредные продукты для сердца назвала врач: Их есть запрещено

Самыми вредными для сердца являются фастфуд и полуфабрикаты, рассказала телеканалу "Звезда" диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Первый, как пояснила врач, зачастую является высокорафинированным и жирным. В нем содержится большое количество соли и сахара, а готовят его, как правило, с помощью жарки, что не очень полезно.
Избыточное количество рафинированных продуктов способствует набору веса. В таких продуктах также содержится избыточное количество транс-жиров, которые являются главным врагом сердечно-сосудистой системы. Они могут либо запустить процессы атеросклероза, либо усилить уже имеющиеся.
Кроме того, они негативно влияют на стенки сосудов — те становятся более "изъязвленными", что приводит к инсульту и инфарктам.
Вредными являются и продукты промышленного производства.
"Вы до конца не можете быть убеждены в качестве этой продукции. Здесь нужно очень внимательно читать упаковку", — пояснила врач.
По словам Диановой, во многих полуфабрикатах содержится сахар, хотя он не должен быть в составе. Также стоит отказаться от продуктов животного происхождения, в которых есть глутамат натрия — его наличие должно насторожить. Усилителем вкуса, как подчеркнула Дианова, порой хотят что-то "прикрыть".
Полезной, по словам Диановой, будет пища, содержащая белки растительного и животного происхождения, а также цельнозерновые продукты.