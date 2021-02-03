Мошенники из мэрии торговали квартирами для переселенцев из аварийных домов в Новосибирске

В результате неправомерных действий подельников мэрии города был причинен ущерб на сумму почти 16 млн рублей, который не возмещен. Оба не признались, но получили сроки.

Мошенники скупали квартиры в аварийном жилье

Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с муниципальным жильем, сообщили 3 февраля "Курьер. Среда. Бердск" старшй помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

В среду Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении замначальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрия Маликова, а также Андрея Харитонова.

Они признаны виновными в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Совместно они совершили ряд мошенничеств, в результате чего путем отчуждения 7 квартир приобрели права на чужое имущество, принадлежащее муниципальному образованию (Новосибирску).

В суде установлено, что с 3 сентября 2010 года по 2 июня 2015 года Маликов и Харитонов при участии «номинального покупателя» заключали договоры купли-продажи аварийных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Впоследствии осужденные получали из муниципального жилищного фонда (в ходе реализации ведомственной целевой программы) благоустроенную квартиру, которую реализовывали добросовестному покупателю.

В результате неправомерных действий подельников мэрии города Новосибирска был причинен ущерб на сумму почти 16 млн рублей (не возмещен).

Осужденные свою вину не признали.

Суд приговорил Маликова и Харитонова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.