Мошенники из мэрии торговали квартирами для переселенцев из аварийных домов в Новосибирске

Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с муниципальным жильем, сообщили 3 февраля "Курьер. Среда. Бердск" старшй помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.
В среду Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении замначальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрия Маликова, а также Андрея Харитонова.
Они признаны виновными в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Совместно они совершили ряд мошенничеств, в результате чего путем отчуждения 7 квартир приобрели права на чужое имущество, принадлежащее муниципальному образованию (Новосибирску).
В суде установлено, что с 3 сентября 2010 года по 2 июня 2015 года Маликов и Харитонов при участии «номинального покупателя» заключали договоры купли-продажи аварийных жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Впоследствии осужденные получали из муниципального жилищного фонда (в ходе реализации ведомственной целевой программы) благоустроенную квартиру, которую реализовывали добросовестному покупателю.
В результате неправомерных действий подельников мэрии города Новосибирска был причинен ущерб на сумму почти 16 млн рублей (не возмещен).
Осужденные свою вину не признали.
Суд приговорил Маликова и Харитонова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.