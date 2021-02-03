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Возобновил перелеты из России в Армению и Азербайджан Мишустин

19:37 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Кроме того, вернулось железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличено число авиарейсов в Минск.

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Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией, увеличении количества авиарейсов в Минск и возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает сайт кабмина 3 февраля.

Данное решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – Минск с трёх до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

С 8 февраля также будет увеличено на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва – Бишкек с одного рейса в неделю до трёх рейсов в неделю.

Кроме того, принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное  авиасообщение с Азербайджаном (Москва – Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва – Ереван, четыре рейса в неделю).

Подписанным документом внесены изменения в распоряжения Правительства от 16 марта 2020 года №635-р и от 27 марта 2020 года №763-р.

8 февраля авиа перелеты Азейбарджан железнодорожное сообщение калининград киргизия Минск Михаил Мишустин
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