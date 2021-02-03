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Взыскать 88 млн рублей с Навального и ФБК разрешил в пользу "Московского школьника" Верховный суд

19:48 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Навальный во исполнение решения суд должен заплатить почти 29 млн рублей и более 2 млн рублей исполнительского сбора. Приставами наложен арест на его квартиру.

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Приставами наложен арест на квартиру оппозиционера
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88 миллионов рублей с блогера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом)  и его юриста Любови Соболь.
Как следует из опубликованного определения суда, ВС РФ отклонил кассационную жалобу ответчиков, просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

"Судами детально исследованы юридически значимые обстоятельства спора, выводы о которых нашли отражение в содержании судебных актов, всесторонне изучены возражения и объяснения сторон, рассмотрены представленные ими доказательства, которым дана необходимая правовая оценка", - говорится в определении.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2019 года признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца 17 утверждений в распространенных ответчиками видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах.
Суд обязал Навального, ФБК (признан иноагентом) и Соболь удалить сюжет и статью со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, суд взыскал с четвертого соответчика, бывшей сотрудницы "Московского школьника" Натальи Шиловой, 1 рубль.
Первая инстанция удовлетворила иск частично. "Московский школьник" требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его репутацию 29 фрагментов, а также взыскать с ответчиков более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации и 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды. Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа впоследствии подтвердили решение первой инстанции.
Арбитражный суд Москвы в декабре произвел процессуальную замену в этом деле взыскателя "Московский школьник" на бизнесмена Евгения Пригожина, который получил права требования к должникам по договору цессии от 25 августа 2020 года. Ранее сообщалось, что директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожин выкупает долг Навального, Соболь и ФБК (признан игоагентом) перед комбинатом питания "Московский школьник", погасит его, после чего потребует деньги с должников.
Как следует из базы данных исполнительных производств на сайте ФССП, Навальный во исполнение решения суд должен заплатить почти 29 миллионов рублей и более 2 миллионов рублей исполнительского сбора. Приставами наложен арест на его квартиру, передает РИА Новости.
88 миллионов Московский школьник одобрил суд Алексей Навальный Любовь Соболь Верховный суд России ФБК
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