Взыскать 88 млн рублей с Навального и ФБК разрешил в пользу "Московского школьника" Верховный суд

Навальный во исполнение решения суд должен заплатить почти 29 млн рублей и более 2 млн рублей исполнительского сбора. Приставами наложен арест на его квартиру.

Приставами наложен арест на квартиру оппозиционера Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88 миллионов рублей с блогера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) и его юриста Любови Соболь.

Как следует из опубликованного определения суда, ВС РФ отклонил кассационную жалобу ответчиков, просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

"Судами детально исследованы юридически значимые обстоятельства спора, выводы о которых нашли отражение в содержании судебных актов, всесторонне изучены возражения и объяснения сторон, рассмотрены представленные ими доказательства, которым дана необходимая правовая оценка", - говорится в определении.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2019 года признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца 17 утверждений в распространенных ответчиками видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах.

Суд обязал Навального, ФБК (признан иноагентом) и Соболь удалить сюжет и статью со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, суд взыскал с четвертого соответчика, бывшей сотрудницы "Московского школьника" Натальи Шиловой, 1 рубль.

Первая инстанция удовлетворила иск частично. "Московский школьник" требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его репутацию 29 фрагментов, а также взыскать с ответчиков более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации и 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды. Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа впоследствии подтвердили решение первой инстанции.

Арбитражный суд Москвы в декабре произвел процессуальную замену в этом деле взыскателя "Московский школьник" на бизнесмена Евгения Пригожина, который получил права требования к должникам по договору цессии от 25 августа 2020 года. Ранее сообщалось, что директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожин выкупает долг Навального, Соболь и ФБК (признан игоагентом) перед комбинатом питания "Московский школьник", погасит его, после чего потребует деньги с должников.