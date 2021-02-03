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Избили 9-летнюю девочку школьники в Новосибирске. СК разбирается

19:28 03.02.2021 Фото: СКР
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Днем 31 января на улице Ключ-Камышенское плато в Октябрьском районе Новосибирска дети школьного возраста причинили телесные повреждения ребенку, сообщили СМИ.

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СК начал проверку по сообщениям СМИ об избиении девочки

В Новосибирской области по сообщению СМИ об избиении 9-летней школьницы инициирован вопрос о передаче материалов доследственной проверки в региональное следственное управление. Об этом 3 февраля сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Из сообщения СМИ следует, что днем 31 января на улице Ключ-Камышенское плато в Октябрьском районе Новосибирска дети школьного возраста причинили телесные повреждения 9-летнему ребенку.

По данному факту СУ СКР по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материала проверки в производство следователей регионального следственного управления.

проверки телесные повреждения школьники
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