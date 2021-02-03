"Истерика Запада по Навальному зашкаливает", оценил ситуацию Лавров

По словам главы МИД РФ, чтобы дискуссия с западными партнерам велась на основе фактов, ведомство подготовило видеоряд о том, как незаконные акции подавляются на Западе и как российская полиция реагирует на бесчинства у себя.

Глава МИД РФ отметил, что события, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе освещаются специфично и однобоко

Градус истерии, которую начали западные страны из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, зашкаливает. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе [они] освещаются специфично и однобоко, - сказал он. - Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает".

Министр обратил внимание на то, что в Германии, Франции, США и других западных странах демонстрантам за выход на проезжую часть и препятствование нормальному функционированию общественного транспорта грозят большие штрафы и даже много лет тюрьмы. "Полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем наши правоохранители в отношении участников незаконных акций", - указал Лавров.

По словам главы МИД РФ, чтобы дискуссия с западными партнерам велась на основе фактов, ведомство подготовило видеоряд о том, как незаконные акции подавляются на Западе и как российская полиция реагирует на бесчинства у себя. "Сегодня я направил этот материал в Брюссель высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю, чтобы он, готовясь, к предстоящему в эту пятницу визиту в Москву, ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений, к которым, к сожалению, наши западные коллеги слишком уже привыкли, будь то Скрипали, будь то так называемое отравление Навального, будь то те события, которые происходят в связи с его арестом и приговором суда, который вчера был вынесен", - напомнил он.

Лавров отметил, что понимает тех, кто считает, что Россия могла бы более агрессивно реагировать на откровенно высокомерную, неподобающую риторику, которая звучит из уст западных деятелей. "Но мы все-таки в нашей дипломатической, политической культуре не привыкли скатываться на хамскую риторику. Мы все-таки вежливые люди и привыкли добиваться своих целей, добиваться справедливости вежливо и культурно", - подчеркнул министр.

Дипломат указал, что "не в силе Бог, а в правде", процитировав персонажа российского кинематографа. "У нас есть хорошая пословица, которую также, наверно, нужно помнить: мягко стелем, но жестко спать. И те, кто принимает наши вежливые манеры за проявления слабости, очень сильно ошибаются", - добавил Лавров.

Кроме того, Лавров сообщил, что отправил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоматериалы о том, какие жесткие меры принимает полиция на Западе при разгоне несанкционированных акций.

"Чтобы эта дискуссия, если Запад в ней заинтересован, велась на основе фактов, мы подготовили видеоряд, как незаконные акции подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства у нас, - заявил он в среду журналистам. - Сегодня я направил этот материал в Брюссель высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю".

Источник: ТАСС