В Москве закрывают 10 коронавирусных госпиталей: Их возвращают к стандартному режиму

Продолжают работать резервные ковидные стационары в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.

Снижение заболеваемости, позволяет постепенно возвращаться к нормальной работе стационаров

С 3 февраля 10 стационаров, ранее перепрофилированных для оказания помощи больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Эпидемиологическая ситуация в столице продолжает улучшаться. Количество выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции значительно снизилось. Вместе с этим уменьшилось и число госпитализаций. За последнюю неделю их число сократилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволяет нам обратно перепрофилировать еще 10 ковидных стационаров. Это городская больница имени Мухина, научно-практический центр имени Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница №17, Морозовская больница, два корпуса первого МГМУ имени Сеченова, центральная клиническая больница «РЖД-Медицина», медико-санитарная часть МВД, больница РАН и научно-клинический центр ФМБА. Таким образом, для оказания плановой помощи вернется 3,2 тыс. коек. Также принимать пациентов COVID-19 перестанут родеры на территории 11 ковидных стационаров общим фондом 1,3 тыс. коек», - рассказала вице-мэр.

По ее словам, в ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием.

На прошлой неделе к стандартной работе вернулись больницы имени Иноземцева, имени Юдина, №51, два корпуса больницы имени Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии. В Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.