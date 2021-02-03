Ядерную войну с Россией обдумывают в США: Все очень серьезно

По мнению ряда экспертов, РФ обходит США как по количеству ядерных боеголовок, так и по техническому уровню ядерных ракет.

Количественный состав ядерных вооружений России и США засекречен, но международные экспертные группы оценивают их как примерно равные

Российский политик и общественный деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич советует серьезно относиться к заявлениям Пентагона о возможности ядерной войны с Россией. О такой перспективе ранее предупредил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. В статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института США Ричард заявил о возможности ядерной войны Соединенных Штатов с Россией или Китаем.

По его мнению, это связано с якобы «агрессивной» политикой Москвы и Пекина, которые силовыми методами, невиданными со времен холодной войны, торпедируют международные нормы. США должны быть готовыми ответить на подобные вызовы, уверен американский адмирал. При этом Ричардсон отмечает «отрезвляющий» для США рост стратегических возможностей Китая и России, в том числе в области стратегических ядерных вооружений.

«Агрессивная риторика — это не просто слова, это проявление психологии Соединенных Штатов, — отметил в комментарии ФАН российский политический и военный деятель Франц Клинцевич. — Цель США всегда одна и та же: установить свое абсолютное доминирование в мире».

По мнению Клинцевича, США просто не способны к партнерству, они себя хорошо чувствуют только в условиях однополярного мира. Но эти времена прошли, и вашингтонских ястребов это не устраивает.

«Все разговоры об «агрессивности» России на фоне того, что НАТО наращивает свои вооружения у наших границ, это подготовка западного общественного мнения к агрессии против нашей страны. Как только они почувствуют нашу слабину, то немедленно применят оружие, в том числе ядерное», — предупреждает российский политик.

Клинцевич напомнил, что еще во времена холодной войны были десятки инцидентов, когда мир буквально стоял на пороге ядерной войны между США и СССР из-за агрессивных действий Вашингтона.

«И сегодня они надеются, что мы расслабимся. Когда-то США пытались задавить Советский Союз, вогнав нашу страну в гонку вооружений, но тогда нам приходилось брать количеством, а не качеством. Сегодня у США этот номер не пройдет: Россия пошла по другому пути. Мы не даем снова втянуть нас в гонку вооружений, но технологически мы обгоняем США примерно на 15 лет. По качеству наше оружие по отдельным позициям обгоняет американские аналоги на 10–15 лет. Поэтому мы готовы дать отпор любым провокациям и сделать все, чтобы не допустить ядерного конфликта, губительного для всего человечества», — подчеркнул Франц Клинцевич.

В соответствии с Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года наша страна рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю и вынужденную меру. Москва неуклонно предпринимает все необходимые усилия для уменьшения в мире ядерной угрозы. Россия делает все, чтобы не допустить обострения межгосударственных отношений до степени, способной спровоцировать военный, в том числе ядерный конфликт.

Количественный состав ядерных вооружений России и США засекречен, международные экспертные группы оценивают их как примерно равные. Однако, по мнению ряда экспертов, РФ обходит США как по количеству ядерных боеголовок, так и по техническому уровню ядерных ракет.

Источник: РИА ФАН