Прожиточный минимум работающего жителя Бердска составляет 12 598 рублей в месяц

Пенсионеру хватит меньше, а ребенку нужно больше. Более 42% из минималки уходит на пропитание. Наименьшая часть затрат - налоги - всего 870 рублей.

Прожиточный минимум в России вырос

О величине прожиточного минимума в Новосибирской области "Курьер. среда. Бердск" 3 февраля сообщил Новосибирскстат.

В соответствии с Федеральным законом № 233-ФЗ от 03.12.2012 г. «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Постановлением губернатора Новосибирской области от 29.01.2021 г. № 19 установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области за IV квартал 2020 года.

Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 11 845 рублей, в том числе на трудоспособное население – 12 598; пенсионера – 9537, ребёнка – 12 137 рублей.

Предполагается, что большую часть потратят на еду - 4986 рублей (42,1%), примерно одинаковую сумму - чуть более 25% - на непродовольственные товары и оплату услуг (2996 и 2993 рубля соответственно), 7,3% или 870 рублей остается на налоги.