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Как стать богатым: залогом успеха ум и беспринципность назвали россияне

20:51 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Кроме того, назвали статус, который дает необходимые ресурсы для достижения богатства: связи и деловые круги, доступ к власти, должность или возможность получить наследство.

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Большинство россиян сошлись во мнении, что богатству способствует ум
Россияне считают, что, чтобы стать богатым, необходимо обладать высоким интеллектом, но невысокими моральными качествами. К такому выводу пришли специалисты Центра управления благосостоянием и филантропии «Сколково», работавшие над исследованием «Портрет владельца капитала в России-2020». Forbes ознакомился с его результатами. Образ «богатых людей» содержит множество положительных коннотаций, но богатым всегда приписывают «неправильные ценности».

Часть исследования  «Портрет владельца капитала в России-2020» посвящена тому, что думают россияне о благосостоянии и богатых людях. Сотрудники центра с помощью онлайн-панели Tiburon опросили 1555 человек из 49 регионов России.

Выяснилось, что в представлениях людей о качествах, которыми необходимо обладать, чтобы стать богатым, очень тесно переплетены личностные характеристики, профессиональные умения, а также указания на особый социальный статус. Именно статус дает необходимые ресурсы для достижения богатства: связи и деловые круги, доступ к власти, должность или возможность получить наследство.

Описывая состоятельных людей, респонденты называли комбинацию ярко положительных и ярко отрицательных черт, рассказывает директор центра Алексей Анищенко. Говоря о том, какие личностные качества необходимы для того, чтобы стать богатым, респонденты чаще всего называли ум (так ответили 54% опрошенных), беспринципность (30%), предприимчивость (25%).

Источник: Forbes

богатство качества россияне успех
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