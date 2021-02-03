Как стать богатым: залогом успеха ум и беспринципность назвали россияне

Часть исследования «Портрет владельца капитала в России-2020» посвящена тому, что думают россияне о благосостоянии и богатых людях. Сотрудники центра с помощью онлайн-панели Tiburon опросили 1555 человек из 49 регионов России.
Выяснилось, что в представлениях людей о качествах, которыми необходимо обладать, чтобы стать богатым, очень тесно переплетены личностные характеристики, профессиональные умения, а также указания на особый социальный статус. Именно статус дает необходимые ресурсы для достижения богатства: связи и деловые круги, доступ к власти, должность или возможность получить наследство.
Описывая состоятельных людей, респонденты называли комбинацию ярко положительных и ярко отрицательных черт, рассказывает директор центра Алексей Анищенко. Говоря о том, какие личностные качества необходимы для того, чтобы стать богатым, респонденты чаще всего называли ум (так ответили 54% опрошенных), беспринципность (30%), предприимчивость (25%).
Источник: Forbes