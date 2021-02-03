Как стать богатым: залогом успеха ум и беспринципность назвали россияне

Выяснилось, что в представлениях людей о качествах, которыми необходимо обладать, чтобы стать богатым, очень тесно переплетены личностные характеристики, профессиональные умения, а также указания на особый социальный статус. Именно статус дает необходимые ресурсы для достижения богатства: связи и деловые круги, доступ к власти, должность или возможность получить наследство.