Новые санкции против России из-за Навального готовит Германия

Правительство Германии не исключает новых санкций против России после решения суда о назначении оппозиционеру Алексею Навальному реального срока, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя кабмина страны Штеффена Зайберта.
Он добавил, что Германия обсудит, как реагировать на заключение Навального, с партнерами по Евросоюзу.
Накануне Симоновский районный суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и назначил ему 3,5 года колонии общего режима. С учетом 7 месяцев, которые Навальный уже провел под домашним арестом по этому делу, он должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев.
После оглашения решения суда в разных городах России начались митинги сторонников оппозиционера. По последним данным проекта «ОВД-Инфо», в день суда над Навальным в России задержали 1438 человек, которые устраивали акции в его поддержку. В Москве задержали 1170 человек.
Решение назначить Навальному реальный срок осудило руководство ЕС, а также МИД Германии и Болгария.
При этом Кремль не считает, что лишение свободы Навального существенно повлияет на политическую ситуацию, заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Путин не читал последнее слово оппозиционера: было бы странно, если бы президент «слушал какие-то выступления осужденных», добавил Песков.
Отряхнулись, вытерли плевки и продолжили врать и вкалывать какую-то несертифицированную дрянь.