Новые санкции против России из-за Навального готовит Германия

Накануне Симоновский районный суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и назначил ему 3,5 года колонии общего режима. С учетом 7 месяцев, которые Навальный уже провел под домашним арестом по этому делу, он должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев.