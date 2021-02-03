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Новые санкции против России из-за Навального готовит Германия

21:05 03.02.2021 Фото: Инстаграм Навального
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ФРГ обсудит, как реагировать на заключение Навального, с партнерами по Евросоюзу, которые уже осудили приговор оппозиционеру.

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Кремль, в свою очередь, заявил, что лишение свободы Навального не повлияет существенно на политическую ситуацию в стране

Правительство Германии не исключает новых санкций против России после решения суда о назначении оппозиционеру Алексею Навальному реального срока, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя кабмина страны Штеффена Зайберта.

Он добавил, что Германия обсудит, как реагировать на заключение Навального, с партнерами по Евросоюзу.

Накануне Симоновский районный суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и назначил ему 3,5 года колонии общего режима. С учетом 7 месяцев, которые Навальный уже провел под домашним арестом по этому делу, он должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

После оглашения решения суда в разных городах России начались митинги сторонников оппозиционера. По последним данным проекта «ОВД-Инфо», в день суда над Навальным в России задержали 1438 человек, которые устраивали акции в его поддержку. В Москве задержали 1170 человек.

Решение назначить Навальному реальный срок осудило руководство ЕС, а также МИД Германии и Болгария.

При этом Кремль не считает, что лишение свободы Навального существенно повлияет на политическую ситуацию, заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Путин не читал последнее слово оппозиционера: было бы странно, если бы президент «слушал какие-то выступления осужденных», добавил Песков.

Германия оппозиция россия санкции суд Алексей Навальный ФБК
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От редакции

Будут санкции?

Аноним, 03 февраля 2021 21:24
Давайте воров, работайте братья немцы
Гость, 03 февраля 2021 21:28
За Ассанжа чО, какие будут санкцЫи? Борец за правду же ж?!
Аноним, 03 февраля 2021 21:28
НВР: Обязательно будут.
Аноним, 03 февраля 2021 21:34
Та вакцина, которую нам вкалывают, до сих пор не получила международного сертификата, а за "ложь" и "враньё" Навального, о котором нам рассказывают марионетки Кремля на всех каналах, до сих пор никто не подал на него в суд.
Отряхнулись, вытерли плевки и продолжили врать и вкалывать какую-то несертифицированную дрянь.
Аноним, 03 февраля 2021 21:36
Ему надо было не санкций просить, а требовать возбуждения уголовных дел.
Аноним, 03 февраля 2021 21:40
Плакал Северный поток-2 горючими слезами.

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