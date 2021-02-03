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Не прожить на зарплату: 25% россиян не хватает денег на основные нужды

22:10 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Средняя зарплата россиян в январе-ноябре 2020 года выросла на 5,5% и составила 49 454 рубля, но реальные доходы снизились на 3,5%. На чем люди экономят?

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Самыми большими статьями расходов участники опроса назвали траты на питание, аренду жилья и выплату ипотеки

Четверть россиян заявили, что их зарплата не покрывает основные нужды, чаще всего ее не хватает рабочему и административному персоналу. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования платформы поиска работы Headhunter и финтех-компании "Деньги вперед".

"По результатам опроса, 25% респондентов признались, что их зарплата не покрывает основные нужды, 39% с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается у 36% россиян. Согласно данным Росстата, средняя зарплата россиян в январе-ноябре 2020 года выросла на 5,5% и составила 49 454 рубля, при этом реальные располагаемые денежные доходы в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились на 3,5%", - говорится в исследовании.

Кроме того, зарплаты не хватает чаще всего рабочему персоналу (39%), административному персоналу (36%) и работникам сферы транспорта и логистики (36%), работникам в сфере искусства, развлечения и масс-медиа (34%).

Отмечается, что самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на питание (62%), аренду жилья и выплату ипотеки (35%), коммунальные расходы (27%) и выплату кредитов (20%).

Согласно исследованию, почти половине опрошенных (46%) не хватает до зарплаты более 20 тыс. рублей в месяц, 44% не хватает от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, каждому десятому - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей ежемесячно. Из-за нехватки денег три четверти россиян вынуждены отказываться от путешествий и покупки новой одежды и обуви, 71% - от интересного досуга, 42% - от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 36% опрошенных.

Исследование проводилось в январе текущего года. В нем приняли участие свыше 3,7 тыс. работающих россиян.

Источник: ТАСС

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От редакции

Вам хватает зарплаты?

Психически нестабильный, 03 февраля 2021 22:20
Если у вас зарплата не 49 454 рублей, то скорей вссего с вами что то не так.
Надо менять мировозрение, но сначадла нужно заглянуть во внутрь себя и покопаться там немного.
Аноним, 03 февраля 2021 22:57
Если вас изнасиловали (избили, порезали), то скорей всего с вами что то не так.
Надо менять мировоззрение, но сначала нужно заглянуть во внутрь себя и покопаться там немного.
Где-то уже такое было... - людям внушают, что они от рождения грешны, про карму напомнят...
А сами в это время грабят и насилуют. Иногда - травят и убивают. Иногда - по мелочи: не доплачивают пенсионерам и работягам.
Аноним, 03 февраля 2021 22:21
Покопались ?
Ну вот вами ответ, сами уроды.

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