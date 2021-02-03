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Хорька Бандита стирали 100 минут в машинке, а он чудом выжил

21:31 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Такое может случиться и с кошками: барабан стиральной машины с теплыми вещами может показаться им крайне уютным местом.

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Для домашнего животного барабан белья с запахом хозяина, кажется вполне уютным местом

В британском Лидсе домашний хорек чудом остался жив после того, как его нечаянно "постирали" в стиральной машине, сообщает ВВС.

Известно, что домашний питомец по кличке Бандит незаметно пробрался в стиральную машинку, а хозяин не заметил, и включил стирку на 100 минут. Но хорек выжил, а ветеринарная бригада диагностировала у животного коллапс легкого и огромное количество синяков по всему телу.

При этом ветеринары не давали никаких радужных перспектив. Но уже спустя четыре часа в клинике Бандит пошел на поправку и смог самостоятельно сделать несколько нетвердых шагов. Владелец хорька опасался худшего. Однако вскоре поправившегося хорька вернули домой.

Ветеринарный хирург Дэвид Мэсси, спасший животное, отметил, что все владельцы питомцев должны помнить о том, что подобное может произойти и с их домашним животным. Он объяснил, что стиральная машина может стать тем местом, где питомцу особенно комфортно.

Например, барабан стиральной машины с теплыми вещами может показаться крайне уютным местом кошке.

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