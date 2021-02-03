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Разнорабочий убил начальника, снял все на телефон и разослал видео знакомым

21:46 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Подозреваемый сообщил, что он наконец-то расправился с тем, кто так ему надоел. И сделал это с помощью топора и ножа.

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Убийца и погибший работали на одной стройке

По данным регионального СКР ранее неоднократно судимому 24-летнему жителю города Невьянска предъявлено обвинение по статье «Убийство». По версии следствия, в ночь на 1 февраля 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по улице Восточная в посёлке Верхнее Дуброво, совершил убийство 44-летнего мужчины.

Выяснилось, что с потерпевшим они работали в одной строительной организации. При этом задержанный трудился разнорабочим, а потерпевший являлся бригадиром. В связи с тем, что их организация выполняла работы в Верхнем Дуброво, они вместе жили в арендованном доме, занимая разные комнаты.

В тот вечер мужчины, которое долгое время были в ссоре, распивали спиртное. После того, как бригадир ушёл в свою комнату, его подчинённый решил совершить убийство. С этой целью вооружился колуном и, зайдя в комнату, нанёс ему несколько ударов в область головы. Затем разнорабочий взял нож и причинил им удар своему оппоненту в область шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

О произошедшем обвиняемый сообщил хозяину арендованного дома, а тот уже вызвал на место происшествия сотрудников полиции. Молодой человек был задержан.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после расправы над начальником подозреваемый не спешил покидать место происшествия. Напротив, он стал снимать на свой сотовый телефон видео, запечатлевая не только окровавленного потерпевшего, но и цинично комментируя происходящее.

После съёмки он разослал видеозапись своим знакомым с помощью мессенджера и социальной сети, сообщив, что он наконец-то расправился с тем, кто так ему надоел. Затем он попытался сжечь в печке нож, выступивший орудием преступления, однако полностью уничтожить улику он не смог. Впоследствии клинок с оплавившейся рукояткой и колун со следами вещества бурого цвета были изъяты.

Источник: uralweb.ru

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