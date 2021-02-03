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СССР царством счастливой нищеты назвал депутат Госдумы Калашников 

22:27 03.02.2021 Фото: Википедии
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Он раскритиковал советскую эпоху, назвав Советский Союз "человеконенавистническим" режимом.

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Многие депутаты ГД - рожденные в СССР

Депутат Госдумы Сергей Калашников в эфире радиостанции "Говорит Москва" раскритиковал советскую эпоху, назвав СССР "человеконенавистническим" режимом и царством счастливой нищеты.

"Сейчас об этом забывают. Но я не устаю повторять: это была иллюзия, что мы жили в царстве счастья", — сказал он.

При этом парламентарий подчеркнул, что современная Россия является и наследником Советского Союза, и царя Петра Великого, и императора Николая Второго.

Также Калашников добавил, что в советском государстве были и хорошие моменты. По его мнению, распад СССР стал большой проблемой.

иллюзия император распад СССР экстремизм Сергей Калашников
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