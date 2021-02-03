Арестовали на 25 суток главреда «Медиазоны»: Его ретвит шутки суд признал призывами к незаконной акции

Сергей Смирнов пытался объяснить в суде, что в Twitter «принято шутить», что что «ретвит не означает одобрения» митингов. Он сравнил себя с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.

Поводом для составления протокола на Сергея Смирнова стал ретвит шутки

Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Суд признал его виновным по части 8 статьи 20.20 КоАП РФ («Повторное нарушение правил проведения митинга или участия в нем»). Об этом Znak.com сообщили в суде.

Поводом для составления протокола на Сергея Смирнова стал ретвит шутки о том, что он похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. Как сообщала «Медиазона», полиция считает, что этим ретвитом Смирнов призывал «неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января». На изображении при этом не было никаких призывов и указаний о месте проведения акции.

Сегодня во время заседания судья не удовлетворила ни одно ходатайство стороны защиты, приобщили к материалам дела только документы с работы Смирнова и о наличии у него малолетнего сына. Сергей Смирнов пытался объяснить в суде, что в Twitter «принято шутить», поэтому в ретвите, который он сделал, не было ничего о демонстрации на Пушкинской площади 23 января. Главред «Медиазоны» также говорил суду, что «ретвит не означает одобрения». «Я журналист, главный редактор, мне в принципе некорректно призывать к таким митингам. Я на них обычно и не хожу, потому что от меня меньше пользы, чем от других корреспондентов», — цитирует Смирнова журналист Егор Сковорода.

Он пояснил суду, что из профессиональной солидарности участвовал в одиночных пикетах в поддержку журналиста Ильи Азара, так и получил первый протокол по статье 20.2 КоАП РФ.

23 и 31 января по всей России прошли масштабные акции протеста в поддержку Алексея Навального и против «путинского режима». По оценкам наблюдателей, на митингах и шествиях были задержаны свыше 9 тыс. человек, многие были арестованы или оштрафованы. Накануне Навальному суд заменил условный срок в 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный.