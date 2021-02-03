Арестовали на 25 суток главреда «Медиазоны»: Его ретвит шутки суд признал призывами к незаконной акции

Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Суд признал его виновным по части 8 статьи 20.20 КоАП РФ («Повторное нарушение правил проведения митинга или участия в нем»). Об этом Znak.com сообщили в суде.
Поводом для составления протокола на Сергея Смирнова стал ретвит шутки о том, что он похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. Как сообщала «Медиазона», полиция считает, что этим ретвитом Смирнов призывал «неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января». На изображении при этом не было никаких призывов и указаний о месте проведения акции.
Сегодня во время заседания судья не удовлетворила ни одно ходатайство стороны защиты, приобщили к материалам дела только документы с работы Смирнова и о наличии у него малолетнего сына. Сергей Смирнов пытался объяснить в суде, что в Twitter «принято шутить», поэтому в ретвите, который он сделал, не было ничего о демонстрации на Пушкинской площади 23 января. Главред «Медиазоны» также говорил суду, что «ретвит не означает одобрения». «Я журналист, главный редактор, мне в принципе некорректно призывать к таким митингам. Я на них обычно и не хожу, потому что от меня меньше пользы, чем от других корреспондентов», — цитирует Смирнова журналист Егор Сковорода.
Он пояснил суду, что из профессиональной солидарности участвовал в одиночных пикетах в поддержку журналиста Ильи Азара, так и получил первый протокол по статье 20.2 КоАП РФ.
23 и 31 января по всей России прошли масштабные акции протеста в поддержку Алексея Навального и против «путинского режима». По оценкам наблюдателей, на митингах и шествиях были задержаны свыше 9 тыс. человек, многие были арестованы или оштрафованы. Накануне Навальному суд заменил условный срок в 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный.
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В связи с эпидемией и комендантским часом, всем, у кого имеются эти книги, просьба не собираться на публичный костер у Рейхстага, а сжечь книги самостоятельно, сугубо в карантинной обстановке, соблюдая все противопожарные меры.
Да. Это маленький урок для Белоруссии как надо обходиться с купленной медиаэлитой.
Ведь они все такие хорошие, белые, пушистые... Вот только гнильём от них несёт за версту. И место они себе уже давно в этой жизни определили.
Это я так дедикатно выразился.
Был бы дед фронтовик живой, так он бы наверное этих "тараканов и блохов" на вилы одел.