Потенциально опасный Астероид 2020 TB12 несется к Земле. Дата Х - 22 февраля 2021 года

Астероид 2020 XU6, впервые замеченный 14 декабря 2020 года, относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 1206 земных дней или 3,3 земных года, максимально удаляясь от него на 515 миллионов километров и приближаясь на 148 миллионов километров.

Точный размер астероида неизвестен, но исходя из расчетов он составляет от 158 метров до 353 метров. Астероид 2020 XU6 является потенциально опасным.

Сближение астероида с Землей

В текущем году астероид 2020 XU6 пролетит мимо Земли 22 февраля в 07:31 по московскому времени на расстоянии примерно 4,09 миллиона километров со скоростью 8 километров в секунду.