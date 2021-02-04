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Потенциально опасный Астероид 2020 TB12 несется к Земле. Дата Х - 22 февраля 2021 года

12:50 04.02.2021 Фото: pixfbay.com
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Астероид 2020 XU6, впервые замеченный 14 декабря 2020 года, относится к группе Аполлона.

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Астероид является потенциально опасным, его максимальный размер достигает от 109 до 244 метров
Астероид 2020 XU6 является потенциально опасным. Размер астероида может достигать 353 метров. Открыт 14 декабря 2020 года.

Астероид 2020 XU6, впервые замеченный 14 декабря 2020 года, относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 1206 земных дней или 3,3 земных года, максимально удаляясь от него на 515 миллионов километров и приближаясь на 148 миллионов километров.

Точный размер астероида неизвестен, но исходя из расчетов он составляет от 158 метров до 353 метров. Астероид 2020 XU6 является потенциально опасным.

Сближение астероида с Землей

В текущем году астероид 2020 XU6 пролетит мимо Земли 22 февраля в 07:31 по московскому времени на расстоянии примерно 4,09 миллиона километров со скоростью 8 километров в секунду.

Источник: in-space.ru

13 февраля 2020 астероид космос сближение с землей столкновение
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