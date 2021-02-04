Требуются курьеры в Бердске!
09:32 04.02.2021
Для доставки газеты по почтовым ящикам. Работа по понедельникам.
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БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 1
10:26 04-02-2021
День памяти преподобного Макария Жабынского отмечается 4 февраля: История чудотворца
10:20 04-02-2021
Возможность отмены ИП оценил бизнес-омбудсмен Титов
10:15 04-02-2021
Бердск"Умный" дворец за 45 000 000 рублей возле санатория "Парус" выставили на продажу в Бердске. Смотрите фото коттеджа
10:02 04-02-2021