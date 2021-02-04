Как выглядели знаменитости до установки виниров: Пугачева, Бабкина, Валерия и Нагиев

Алла Пугачева

Сейчас знаменитости на экранах предстают с идеальной белоснежной улыбкой, о которой мечтают все, но раньше у многих звезд таких белых и ровных зубов не было. Изъяны в улыбке присутствовали даже у таких популярных знаменитостей, как Алла Пугачева, Надежда Бабкина и другие известные личности.

АЛЛА ПУГАЧЕВА — 71 ГОД

Главной особенностью улыбки Аллы Пугачевы раньше была щербинка между зубами. Звезда во время начала своей карьеры не стеснялась этого изъяна: она широко улыбалась со сцены и пела в микрофон.

С приходом нового 21 века певица вдруг решила избавиться от этой особенности. В сети сообщается, что Алла Борисовна обновила зубы в середине нулевых в уже солидном возрасте. Процедуру артистка проходила в известной шведской клинике. Как отмечают в сети, долговечная улыбка обошлась Пугачевой в 100 тысяч евро.

НАДЕЖДА БАБКИНА — 70 ЛЕТ

Надежда Бабкина не отстает от своей известной коллеги по эстрадной сцене. Женщина тщательно следит за собой, благо, имеющиеся финансы позволяют это делать. Артистка не только поддерживает в идеальном состоянии свою кожу, но и заботится о зубах. Раньше у звезды также присутствовала щербинка, да и сами зубы были слишком маленького размера. Сейчас Надежда Георгиевна восхищает своей белоснежной улыбкой и ровными зубами.

ВАЛЕРИЯ — 52 ГОДА

Исполнительница хита «Часики» тоже поставила себе виниры, которые преобразили ее лицо к лучшему. Ранее у звезды были зубы чуть похуже: большого размера, с мелкими недостатками и небольшой желтизной. Сейчас Валерия на свой биологический возраст не выглядит. В сети ей дают от силы 30 лет. И во многом такое чудесное омоложение связано именно с зубами.

АЛЕНА ВОДОНАЕВА — 38 ЛЕТ

Экс-участнице шоу «Дом-2» пришлось серьезно постараться, дабы сейчас называться одной из самых красивых инстазвезд России. Водонаева поработала не только над внешностью, но и над улыбкой. Свои зубы у звезды были неровными и желтоватыми. Алена начала исправлять улыбку, будучи участницей «Дома-2», но и за периметром шоу девушка продолжила работу над собой. В сети считают, что звезда поставила не только виниры, но и коронки.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ — 53 ГОДА

Дмитрий раньше также не мог похвастаться идеальной улыбкой. Звезде «Физрука» пришлось пройти долгий путь по реставрации зубов. Нагиеву вставили коронки и керамические виниры. Как утверждают стоматологи, актер выбрал неестественный цвет зубов, слишком белый. Поэтому некоторые зрители иногда ругают звезду за то, как искусственно выглядит его улыбка.

Источник: kleo.ru