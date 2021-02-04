День бармена в феврале 2021: Дата и традиции любимого международного праздника

Профессия появилась в Америке в середине девятнадцатого века в годы «золотой лихорадки».

Профессия появилась в Америке в середине девятнадцатого века в годы «золотой лихорадки»

Кто-то восхищается мастерством барменов, кто-то не считает это серьезным занятием. Между тем, профессии уже более ста лет, и с недавних пор бармены имеют свой праздник. Рассказываем, когда и как отмечают День бармена в 2021 году.

Профессия появилась в Америке в середине девятнадцатого века в годы «золотой лихорадки». Магазины в поселениях старателей продавали все необходимое, включая выпивку. Затем помещение разделили на торговую зону и зону отдыха. Последнюю и стали называть баром, а человека, который в ней работал ― барменом. Кстати, коктейли в их современном виде тоже появились в Америке.

Когда отмечается День бармена в России и мире

Дата Международного дня бармена (International Bartender's Day) фиксированная. Этот профессиональный праздник отмечают ежегодно 6 февраля.

История праздника

Впервые День бармена отметили в 2008 году в Киеве по инициативе рок-клуба «Докер Паб». Идею поддержал международный центр барменов Planet Z. С 2009 года праздник отмечают в России. Популярен он и в других странах.

Дата совпадает с Днем католического святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 600 - ок. 676-684). Монах Ордена святого Бенедикта, проведший в отшельничестве 15 лет, был посвящен в сан епископа, занимался миссионерской деятельностью в винодельческих регионах Франции, Германии и Фландрии. Святой Аманд считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

Традиции праздника

Этот праздник не является государственным, но его активно отмечают в барах, ресторанах, клубах и других заведениях, где есть барные стойки. День бармена ― отличный повод продемонстрировать свое мастерство. В заведениях проходят соревнования между барменами. В этот день гости могут принять участие в розыгрыше или викторине, познакомиться с историей создания коктейлей, вин, сортов пива и продегустировать их. Также к празднику приурочивают обучающие курсы, мероприятия по обмену опытом.

Профессия бармен

Профессия бармена интересная, но не простая. Бармен должен не только разбираться в алкоголе, готовить коктейли и придумывать рецептуру напитков, но и заниматься расчетами и работой с кассой, заказывать необходимые ингредиенты, поддерживать чистоту на рабочем месте и уметь поддержать разговор с клиентом. Нередко ему приходится выслушивать истории посетителей об их проблемах и тревогах. Работа предполагает в том числе вечерние и ночные смены, а также много времени проводить на ногах.

Бармену пригодятся такие качества, как хорошие память и глазомер, отлично развитая мелкая моторика, чувство вкуса и обоняние, стрессоустойчивость, внимательность. Не лишним будет чувство юмора и харизма.

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Интересные факты

Первая книга, содержащая рецепты коктейлей, вышла в свет в 1862 году. Также в «Bartender's Guide» можно было найти сведения о напитках и профессиональный кодекс бармена. Авторство принадлежит Джерри Томасу, много лет отработавшему за барной стойкой.

Сосуды со следами виноградного вина найдены на территории современной Грузии, их возраст составляет приблизительно 8000 лет.

В США существует День почитания бармена – Bartender Appreciation Day. Его отмечают в первую пятницу декабря.

В 1951 году появилась Международная ассоциация барменов, куда вошло 55 стран. Ассоциация создана для общения специалистов, повышения престижа профессии и уровня барной культуры, приведения рецептуры коктейлей к единым стандартам. Она проводит тренинги, курсы, конкурсы и поддерживает официальный список коктейлей Ассоциации.

У барменов есть две специализации: классика и флейринг. В первом случае коктейли готовятся строго по рецепту. Флейринг же ― это больше зрелище, приготовление коктейлей с использованием элементов жонглирования. Выделяют также третью специализацию — миксологию.

Покровители виноделия

У многих народов существовали божества ― покровители виноделия и хмельных напитков.

Древние греки почитали Диониса, сына Зевса и земной женщины, который научил людей выращивать виноград и делать вино. Другие его имена ― Бахус и Вакх.

У финно-угорских народов (финнов, саамов, эстонцев) существовало божество Пекко или Пеко. Он нес людям благополучие, урожай и хмель.

У южных славян богом веселья, радости, хмеля и хмельной мудрости был Квасура.

Сукеллус ― божество из галло-романского пантеона, покровитель домашнего очага, виноделия и пивоварения.

В Шотландии и Ирландии почитали также Сеонайда ― божество вод, рыбаков и эля.

В ирландской мифологии за сохранность пива и вина отвечал Клюэрикон (Клурикон), небольшой дух или эльф, живущий в погребе. Подобный домашний дух был и у германских народов ― Бирсал.

Источник: kp.ru