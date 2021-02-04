Когда день компьютерщика в феврале 2021? Традиции и обычаи праздника

День компьютерщика и программиста – международный профессиональный праздник работников сферы IT-технологий

День компьютерщика и программиста – международный профессиональный праздник работников сферы IT-технологий. В 2021 году он выпадает на второе воскресенье февраля, но вообще-то этот относительно новый праздник, хоть пока и отмечается в России неофициально, однако строго привязан к дате – 14 февраля.

Почему «профдень» компьютерщиков всего мира совместили вдруг с католическим днем Святого Валентина, а также о некоторых других любопытных особенностях праздника, читайте в нашем материале.

Когда отмечается

Как это обычно бывает со многими праздничными календарными датами, 14-е февраля связано с немаловажным историческим событием. В этот день, в 1946 году, в Америке был впервые презентован ENIAC I — первый реально работающий на практических задачах электронный компьютер.

Разумеется, были и более ранние вычислительные машины, но то всё — экспериментальные варианты, не приносящие практической пользы. А вот ENIAC I стал прародителем нынешнего современного компьютера, которым сегодня пользуется почти каждый житель планеты. Принципиально качественное изменение ЭВМ произошло буквально на наших глазах за каких-нибудь полвека! Был проделан путь от громоздких, многотонных машин, призванных на секретную службу военному ведомству, до невесомых ноутбуков и планшетов, с которыми сейчас легко управляются даже малые дети.

Разнообразные умные машины плотно вошли в нашу жизнь, и теперь ни одна сфера деятельности без них немыслима. Так что компьютерщики, бесспорно, заслужили право на свой профессиональный праздник!

История

ENIAC был разработан для решения серьезных и нужных армейских задач — обсчета баллистических таблиц для артиллеристов и авиации, прогнозирования погоды, моделирования термоядерного взрыва и иных инженерных расчетов. До того времени люди в соответствующих отделах Пентагона работали, чтобы получить нужные данные, сутками, а созданной машине потребовалось для расчета каких-нибудь 30 секунд. Правда, Electrical Numerical Integrator And Calculator занимал площадь в 135 кв. метров и был опутан множеством проводов, весил целых 27 тонн, у него не было привычных монитора и клавиатуры, а память при этом составляла всего 4 ГБ, что по нынешним меркам — «абсолютный минимум», но, как говорится, лиха беда начало.

«ЭНИК» проработал до начала октября 1955 года — благодарными американскими военными было точно зафиксировано, когда остановилось электронное сердце машины: 2.10.1955 в 23 часа 45 минут. Впоследствии первого «из могикан» разобрали и отправили в музей.

А компьютерная сфера тем временем продолжила активно развиваться.

Традиции

С каждым годом День компьютерщика становится всё актуальнее и отмечается огромным количеством ценителей ПК. Его празднуют компьютерные инженеры и программисты, системные администраторы и наборщики текстов, веб-дизайнеры и преподаватели профильных учебных заведений. Это «именины» не только технических гениев цифрового мира, но и представителей многих творческих профессий — блогеров, фотографов, специалистов пресс-служб и просто свободных художников. Ведь каждый из нас проводит по нескольку часов в день за компьютером, стало быть, мы все тоже имеем отношение к этому празднику.

А вот с традициями этого дня у нас пока не так богато: сказывается, видимо, что в России уже имеются иные — зафиксированные в календаре — аналогичные даты, например, День программиста — в 256-й день в году, 12 или 13 сентября. Или День системного администратора, отмечаемый в последнюю пятницу июля. Звание «компьютерщик» принадлежит им по праву… Есть ещё Всемирный день электросвязи и информационного сообщества.

И пока в странах Запада День компьютерщика отмечают с широким размахом, россияне, в основном, организуют корпоративные мероприятия — фуршеты, походы в кафе, чествования сотрудников в коллективах. Ну а если у вас есть знакомый из числа продвинутых айтишников, не забудьте поздравить его 14-го февраля. Ведь без его знаний и труда ваш компьютер был бы грудой никчемных железяк — не более!

Интересные факты

Первая компьютерная мышь изготовлена из дерева. Она была несколько больше современной, но в руку все же помещалась. Своим именем она обязана проводу, напомнившему её создателю, американскому изобретателю Дугласу Карлу Энгельбарту, хвост настоящей мыши.

В течение целых 15 лет, в период с 1984 по 1999 гг., в США продажи персональных компьютеров значительно превышали продажи автомобилей.

В 1982 году по версии американского журнала Time компьютер был признан «Человеком года».

Каждый восьмой брак в США в настоящее время заключается благодаря сайтам знакомств.

Киберфобия — так называется боязнь компьютеров и вычислительной техники в целом.

Многие выдающиеся специалисты в области компьютерных технологий не имеют специального образования.

Источник: kp.ru