Девушка не может ходить из-за огромной груди 11 размера

Жительница британского города Нанитон рассказала, что из-за слишком большого размера груди оказалась прикована к инвалидной коляске

Британка откровенно рассказала, как ей живется с бюстом 11-го размера. Из-за слишком большой груди она страдает от постоянных болей в спине и уже перенесла несколько операций.

Жительница британского города Нанитон рассказала журналистам Daily Mirror, что из-за слишком большого размера груди оказалась прикована к инвалидной коляске. Дебби Хортон 26 лет и в последние пять лет ее грудь 11-го размера.

Раньше девушка очень любила заниматься спортом, но постепенно занятия давались все тяжелее. Каждая ее грудь весит около 13 килограммов. Из-за этого позвоночник Дебби испытывает колоссальные нагрузки. Она говорит, что завидует женщинам с маленькой грудью и не понимает тех, кто мечтает иметь огромный бюст и тратит на это огромные деньги. Ни о какой эстетике речь не идет — Дебби признается, что ее грудь выглядит совсем не привлекательно.

«Они просто не знают, чем это может обернуться», - уверенна Дебби.

Сама она сейчас копит деньги на операцию по уменьшению груди, поскольку уже четыре года страдает от постоянных болей. У нее диагностированы серьезные проблемы с позвоночником, девушка уже перенесла несколько операций. Но пока ей приходится «таскать» такую огромную грудь о здоровье позвоночника речи не идет. Кроме того, недавно у девушки диагностировали волчанку, что еще больше осложняет ситуацию.

Сейчас Дебби не может ходить без помощи костылей и все чаще вынуждена пользоваться инвалидным креслом. Она говорит, что хотела бы просто жить как все и очень ждет, когда наконец избавится от «подарка природы» и снова сможет хотя бы встать с постели без жуткой боли.

Источник: 7mednews.ru