10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты "Курьер.Среда.Бердск"

В нем вы найдете фотомарафон «Мой папа», лунный посевной календарь для садоводов, поздравления ко дню стоматолога.

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10 февраля 2021 - выходит первый выпуск газеты в новом году. В нем вы найдете фотомарафон «Мой папа», лунный посевной календарь для садоводов, поздравления ко дню медика.

Еще мы расскажем о том, кому и как правильно поставить прививку о коронавируса, нужно ли носить маску в мороз и почему закрыли детское инфекционное отделение больницы. Ну и, конечно, этот номер посвящен людям, которыми можно гордиться и восхищаться.

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