Тибетский календарь стрижек на февраль 2021 года: Советы на каждый день

5 февраля: если подстричь волосы в этот день, то риск подхватить какое-то заразное заболевание значительно возрастет.

Многим женщинам известно, если стричь волосы в соответствии с рекомендациями с тибетским лунным календарем, то они будут быстрее расти

Многим женщинам известно, если стричь волосы в соответствии с рекомендациями с тибетским лунным календарем, то они будут быстрее расти, а также станут красивыми и блестящими. В феврале 2021 года имеется немало благоприятных дат для совершения каких-либо манипуляций с волосами.

Лучшие дни для стрижки в первой декаде февраля по тибетскому календарю

1 февраля: не стоит стричь волосы в этот день, можно привлечь к себе болезни и ухудшение положения дел.

2 февраля: нежелательно трогать волосы в этот период, чтобы избежать развития серьезных заболеваний.

3 февраля: обострятся хронические болезни и состояние здоровья ухудшится у тех людей, кто сделает стрижку в этот день.

4 февраля: смена образа благотворно повлияет на состояние кожи лица женщины, подарит ей хорошее настроение и заряд бодрости.

5 февраля: если подстричь волосы в этот день, то риск подхватить какое-то заразное заболевание значительно возрастет. К тому же смена имиджа вызовет ослабление иммунитета у женщины.

6 февраля: день не подходит для похода к парикмахеру, поскольку новая прическа может негативно повлиять на зрение женщин.

7 февраля: позволительно посещать салон красоты в это время. Новый образ получится благополучным, подарит хорошее настроение и ощущение счастья.

8 февраля: радость и успех в новых начинаниях ждет тех представительниц прекрасного пола, которые состригут в этот день хоть немного длины волос.

9 февраля: стрижка локонов в этот день может стать причиной возникновения конфликтов, но также она привлечет внимание других интересных и влиятельных людей.

10 февраля: не рекомендуется трогать волосы, чтобы избежать ощущения одиночества и неуверенности в себе.

Лучшие дни для стрижки во второй декаде февраля по тибетскому календарю

11 февраля: день плохой для визита в парикмахерскую. Смена прически может вызвать у женщины душевное расстройство или эмоциональный срыв.

12 февраля: ссоры и скандалы ожидают представительниц прекрасного пола, которые нарушат запрет на поход в салон красоты и состригут себе хоть немного волос.

13 февраля: один из самых благоприятных дней для стрижки в феврале. Новая прическа привлечет в жизнь женщины богатство, путешествия и любовь.

14 февраля: позволительно стричься в этот период. Смена образа благотворно отразится на общем самочувствии женщины, придаст ей заряд бодрости и силы.

15 февраля: смена прически привлечет в жизнь женщины достаток и карьерный рост.

16 февраля: не стоит посещать парикмахера в это время, поскольку возрастет риск подхватить простудное заболевание.

17 февраля: стрижка волос под запретом в этот день, поскольку она может привести к ссорам и разногласиям с близкими людьми или с начальством.

18 февраля: благоприятное время для смены имиджа. Обновленная прическа подарит своей обладательнице хорошее настроение, а также улучшит ее материальное положение.

19 февраля: лучше воздержаться от стрижки локонов в этот день, чтобы сохранить свое здоровье крепким, а также избежать разного рода неприятностей.

20 февраля: радость и хорошее настроение будут сопровождать женщину в течение всего дня, если она посетит парикмахера.

Лучшие дни для стрижки в третьей декаде февраля по тибетскому календарю

21 февраля: интуиция женщин усилится, а разум станет более ясным после того, как они подстригут себе волосы в этот день.

22 февраля: стрижка противопоказана в этот период, поскольку она может вызывать у женщины ухудшение самочувствия и настроения.

23 февраля: новая прическа привлечет к женщине удачу и достаток. Так что можно смело стричься в этот день.

24 февраля: удачный день для смены имиджа. Новая стрижка привлечет деньги и улучшение общественного положения.

25 февраля: не стоит стричься в этот период, поскольку эта процедура может вызвать у женщины снижение самооценки и чувство неуверенности в себе.

26 февраля: не стоит трогать локоны, чтобы избежать эмоционального срыва и возникновения серьезных проблем.

27 февраля: смена образа повлечет за собой ухудшение общего самочувствия, а также создаст препятствия в делах.

28 февраля: стрижка волос противопоказана, поскольку она может стать причиной грабежа или кражи личного имущества женщины.

Лучше прислушаться к советам специалистов и посещать парикмахера только в позволительные для этого дни. Это даст возможность женщинам не только иметь красивые и ухоженные локоны, но также поможет привлечь в свою жизнь успех и достаток.

Источник: rsute.ru