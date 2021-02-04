Как справится с депрессией: 15 лучших способов

Разберем 15 советов психологов о том, как выйти из депрессии самостоятельно.

Депрессия – это психическое состояние, которое подавляет нашу жизнь, мешает быть самим собой и испытывается рядом характерных симптомов.

Различные проявления депрессии:

упадок настроения; человек чувствует внутреннюю боль в теле; мозг не можешь формулировать свои мысли должным образом; одна мысль может овладеть человеком и сильно укоренится в голове, создавая тревогу и озабоченность; человек не может как раньше понимать намеки людей и то, что до него хотят донести; человек не чувствует эмоции других людей; замкнутость; постоянный пессимизм; апатия и потеря смысла жизни; недоверие к людям, готовность защищаться от людей; человек воспринимает все в штыки и излишне раздражителен; ощущение того, что жизнь закончилась; суицидальное мышление; избегание ответственности за себя и свои действия даже в пустяковых ситуациях; безразличие к радостям жизни; человек винит себя во всем и занимается самобичеванием.

Все эти симптомы сказываются таким образом, что у человека даже могут начаться проблемы с пищеварением или головные боли.

Причины появления

Причины возникновения депрессии (в зависимости от уровня осознанности):

диета;

сбитый режим, депривация сна;

твои причинные и беспричинные ожидания;

ответственность;

избегание проблем;

самобичевание;

негативное мышление;

осуждение других;

попытки изменить других;

попытки угодить другим;

сравнивание себя с другими;

выделение себя среди других;

привязанность к людям/ вещам;

зависимость от результата;

плохой социальный круг – неосознанные люди, энергетические вампиры

моделирование событий в будущем;

переживание о вещах, которые еще даже не случились;

деланье вещей, которые вам не нравятся.

15 полезных осознаний

Разберем 15 советов психологов о том, как выйти из депрессии самостоятельно.

1. Прими себя в том состоянии, в каком ты сейчас

Не нужно избегать плохого состояния и бороться с ним, это ухудшает самочувствие еще сильнее.

Ты борешься и тем самым наносишь вред самому себе и своим социальным навыкам.

Если ты сопротивляешься плохому самочувствию и пытаешься избегать его, оно только усиливается.

Ты должен прожить ее!

Депрессия – это нормальное явление.

Особенно для людей кто занимается саморазвитием, работает, не высыпается, для всех мужчин и женщин – это часть вашего роста, вашего пути.

И она уходит так же быстро, как и приходит.

Скажи себе: Есть то, что есть. Может это и неприятно, но это все временно и пройдет! Я буду двигаться дальше.

И тебе уже не нужна никакая помощь психолога при депрессии.

2. Перенаправь свой фокус на другие занятия: например, займись тренировками в зале

Отвлекись, перенаправь свой фокус с депрессии на другие занятия, такие как:

физические упражнения;

плавание;

катание на велосипеде;

путешествие;

чтение книг.

Всецело и полностью погрузись в другое занятие, смести свой фокус на него.

Спустя время раннее не дававшая вам покоя проблема покажется мелочной пустяковой и совсем незаслуживающей вашего внимания.

Таким образом ты закроешь свои беспокойства о том, как выйти из депрессии и поверить в себя.

Таким эффективным советом делятся и психологи.

3. Меньше цепляйся за позитивные эмоции, не бойся их потерять

Как это осознать и внедрить:

Не старайся быть идеальным в эмоциональном плане . Цепляясь за позитивные эмоции и пытаясь их удержать, у тебя будет расти внутреннее сопротивление к реальности и происходящему.

. Цепляясь за позитивные эмоции и пытаясь их удержать, у тебя будет расти внутреннее сопротивление к реальности и происходящему. Когда ты сопротивляешься появлению плохих эмоций, ты только усиливаешь их появление.

появлению плохих эмоций, ты только усиливаешь их появление. Все люди на планете гонятся за эмоциями, за состоянием – за тем, что приходит и уходит и непостоянно. И это бесконечная гонка за тем, что непостоянно.

– за тем, что приходит и уходит и непостоянно. И это бесконечная гонка за тем, что непостоянно. Если ты не так сильно трепещешь и пребываешь в восторге от позитивных эмоций , то именно тогда ты будешь меньше страдать депрессией, и тебя не так будут задевать негативные эмоции.

, то именно тогда ты будешь меньше страдать депрессией, и тебя не так будут задевать негативные эмоции. Когда ты на эмоциональном пике, просто наслаждайся позитивными эмоциями и отдавай себе отчет в том, что это не будет длиться вечно.

Осознание этого закроет твои вопросы о том, как выйти из затяжной депрессии самостоятельно.

4. Сходи в любое социальное место и пообщайся с новыми людьми: поделись своей проблемой и позволь им помочь тебе

В чем плюсы и особенности этого осознания:

Ты идешь туда не ныть, а идешь позволить другим помочь тебе и поработать с тобой. Ты идешь туда, будучи готовым принять другие позитивные эмоции людей через себя. Ты держишь фокус только на позитивных людях, а на других не обращаешь внимания и не видишь их. Когда ты позволяешь другим позитивно на тебя воздействовать, вытесняются страхи, беспокойства и все негативные эмоции.

Когда ты зовешь людей в свою компанию и позволяешь им помочь тебя в позитивном ключе, они чувствуют себя особенными рядом с тобой.

Вопросы о том, как помочь выйти из депрессии мужчине, девушке, близкому, останутся открытыми, если человек сам не захочет помощи и не попросит вас об этом.

Тебе не нужно всегда полагаться на друзей и помощников, но просто будь с ними рядом.

Просто скажи человеку: «Вот у меня такие беспокойства, напряги с работой, я чувствую себя таким образом. Посоветуй, что мне делать в этой ситуации?».

Такая психологическая помощь при депрессии путем общения с близкими или незнакомыми людьми очищает тебя.

Озвучь те вещи, которые ухудшают твое самочувствие, которые раздражают и накопились в твоей голове. Позволь всему этому выйти.

5. Используйте технику медитации для укрепления энергетического поля и иммунитета

Как выполнять эту технику:

Ложитесь на спину поудобнее, закройте глаза. Фокусируйтесь на ваших разных частях тела, на шее, плечах, руках, груди, бедра, ноги. На каждом участке тела держите фокус по 15 секунд и прочувствуйте исходящую изнутри энергию. Теперь проведите эту волну энергии от макушки до пяток и обратно назад. Чувствуйте это в вашем теле, не торопитесь. Теперь почувствуйте полностью ваше тело как единое целое и ощутите энергетические поле. Держите фокус на этом поле в течение нескольких секунд.

Выполняйте эту технику и будете знать все о том, как самому выйти из депрессии.

Плюсы этой техники:

убираются разрывы вашего энергетического поля;

возникает ощущение целостности и внутренней наполненности;

ты укрепляешь иммунитет, происходит исцеление.

6. Высыпайтесь и уделяйте сну 8 часов, чтобы появилось много энергии в теле

Плюсы хорошего 8-ми часового сна:

Когда вы спите, вы восполняете свою жизненную энергию.

У вас отключается внутренний диалог.

Во сне у вас уже нет беспокойств, которые вас тревожат в реальности.

Во сне нет прошлого и нет памяти о плохом прошлом, как и нет будущего.

Чтобы полностью восполнить свою жизненную энергию ото сна, надевайте ночную повязку на глаза. Когда вы в полной темноте и в глаза абсолютно ничего не светит, энергии после сна появляется в разы больше.

Убедитесь, что закрыли окно шторами и с улиц не светит ни один фонарь.

Почему важно высыпаться:

Когда вы мало спите, психика более расшатанная. Не выспавшийся человек в социуме будет больше под влиянием негатива, он будет легко терять контроль над ситуацией и прежде всего самим собой. Тем самым в сознании закрепляется плохой опыт, что создает у человека желание закрыться и избегать этот негативный опыт. Позднее это может вылиться во внутреннюю боль. Поэтому очень важно высыпаться, чтобы меньше париться насчет мыслей о том, как помочь себе выйти из депрессии.

7. Не проецируйте будущее и уберите фокус прошлого: работайте с тем, что имеете сейчас

Когда человек берет в фокус события будущего, он теряет момент сейчас и находится в тех мысленных проекциях, которые, вероятней всего, даже не произойдут.

Кроме того, из-за проекции в будущее в сознании создается промежуток, пропасть.

А в этой пропасти человек теряет себя, что создает огромное количество страхов, беспокойств, чувство неконтролируемости происходящего.

С настоящим временем всегда можно сладить, но с проекциями ума сладить невозможно – как невозможно совладать с будущим.

Неспроста говорят: «будем решать вопросы по мере их поступления».

Пребывайте всегда в настоящем моменте, чтобы закрыть вопросы о том, как выйти из глубокой депрессии самостоятельно.

8. Ключ для тех, кто потерял страсть к жизни и увидел ее бессмысленной

Многие счастливые люди уже осознали, что жизнь бессмысленна. Ты не единственный уникальный человек, который пришел к этому. Ты не особенный!

Просто счастливые люди сделал выбор быть счастливыми с одним пониманием в голове: «Жизнь бессмысленна! Ха-ха! Ну и ладно! Продолжаем веселиться и двигаемся дальше!».

Жизнь для тебя стала бессмысленной? Ну так делай сумасшедшие вещи, достигай новых высот.

Всегда имей цель в жизни, знай, что ты хочешь от жизни. Иначе вселенная не будет давать тебе энергии, ведь у тебя нет никакой цели и ты ничего не хочешь реализовывать.

У людей с большими целями всегда много страсти, энергии и мотивации.

Не делай себя особенной жертвой, сделай выбор двигаться дальше и больше не парься о том, как выйти из депрессии самостоятельно, когда нет сил ничего делать.

9. Находи преимущества даже в негативном, тренируй ум рефлекторно переворачивать любую проблему в шутку и забаву

Спроси себя: Где те преимущества, которым я могу найти применение из своей ситуации?

Увидь преимущества, которые тебе кажутся на первый взгляд помехой.

Рассмотрим пример.

У меня всего лишь жалкая депрессия, а у кого-то нет крыши над головой и нечего есть. Я живу в достатке.

Я живу в отличных условиях, у меня есть все современные удобства, интернет, свет, горячая и холодная вода. Да я самый счастливый человек.

У меня есть здоровое тело, и я тут жалуюсь на жизнь. А ведь есть люди без ног, и они еще счастливы.

Научись переворачивать любую проблему в шутку и забаву, и тем самым вы закроете свои вопросы о том, как выйти из депрессии самостоятельно женщине или мужчине.

Все что ты воспринимаешь негативно всегда можно рассмотреть в позитивном ключе. Тренируй свой ум рефлекторно переворачивать любую проблему в шутку и забаву.

Как это внедрить

Смейся над самим собой. Умей смеяться над тем, как ты облажался. Смейся над тем, как ты пытаешься исполнять роль страдающего. Учись находить преимущества даже в негативном.

Внедри эти осознания и больше не парься о том, как быстро выйти из депрессии.

10. Почаще выбирайся из дома подышать свежим воздухом

Почему важно дышать свежим воздухом и выходить на улицу:

укрепление иммунитета; расслабление и покой для нервов; он способствует хорошему сну; становится лучше кровоснабжение; ускоряется обмен веществ в теле; долгие прогулки повышают аппетит; открываются поры, положительное влияние на кожу.

Будет лучше делать пешие прогулки, чем сидеть неподвижно на одном месте.

Если ваш ребенок много сидит дома, то неудивительно, что у него всегда плохое самочувствие. Помните, что ему нужно чаще дышать свежим воздухом, и больше не задавайтесь вопросами о том, как помочь дочери или сыну выйти из депрессии.

11. Что придумали мудрые даосы: состояние «неделания»

Представь такое время своей пассивности среди активности: когда ты делал активно свои дела и тут забиваешь на все. Представь себе такое состояние, когда ничего не хочется делать: ни с друзьями встречаться, никуда не идти – ни на работу, ни на учебу. И из такого состояние не обязательно вылезать. Не хочется делать ничего, значит, не надо ничего делать. И тебе уже не нужна помощь при депрессии дома, когда ты просто следуешь этим пунктам. Вы просто находитесь в этом неделании. Ты не пытаешься развлечь себя в этом состоянии. Например, не надо при этом залипать в компьютерные игры. Ты также идешь в душ с утра, спишь нормально, выходишь куда-то пройтись, но это не является деланьем чего-то намеренно для того, чтобы получить что-то. Если в этом состоянии ты начинаешь что-то делать и чувствуешь: «Вот это ваше и эта та цель, к которой хочется стремиться изнутри», то можно попробовать. Если ты чувствуешь себя зажатым при этом, то – это не ваш вариант.

Это такая наблюдательная спячка. Ты впадаешь в это неделание и просто смотришь на самого себя. Помни об этом и знай все о том, как выйти из тяжелой депрессии самостоятельно.

12. Сделай противоположное и обратное тому, что депрессия говорит тебе делать

Как это применять в жизни

Если ты проснулся и думаешь: «Я наверно останусь лежать в кровати целый день», то теперь ты делаешь все наоборот! Ты не слушаешь депрессию, иначе она всегда будет иметь над тобой власть. Я призываю тебя, наоборот, позвонить друзьям или выбраться куда-нибудь на природу. Как бы это ни звучало и как бы ни хотелось обратного, нужно заставить себя выбраться из дома. Может, ты отлично проведешь время! Кто знает? Но ты никогда не узнаешь, если не бросишь вызов своему состоянию.Таким образом, ты не будешь больше париться о том, как бороться с ленью и апатией.

Следуй этим правилам и помни о них.

Следуя им, например, женщина после родов закроет вопросы о том, как выйти из послеродовой депрессии самостоятельно. Или мужчина воспрянет духом и найдет себя.

Как это работает

Если каждый раз при появлении депрессии ты будешь ей только подчиняться , она станет еще сильнее и хуже для тебя. Продолжая слушать этот голос, ты будешь чувствовать себя все хуже и хуже. Зачем тебе это нужно?

, она станет еще сильнее и хуже для тебя. Продолжая слушать этот голос, ты будешь чувствовать себя все хуже и хуже. Зачем тебе это нужно? Поэтому начни делать позитивные вещи, чтобы быть готовым к позитивному результату! Например, если ты продолжаешь делать негативные вещи, будет глупым ожидать позитивный результат.

Помня об этом, ты будешь знать все о том, как помочь человеку выйти из депрессии.

13. Никогда не проси жалости у других

Ты говоришь что тебе плохо? Могло быть еще хуже!

Не оправдывай себя и не жалей.

Действуй! Доминируй!

Тебе не нужна помощь психиатра при депрессии.

Действуй сам несмотря на напасти!

Старайся больше!

Смотри это как на путешествие, где ты учишься быть еще сильнее, чем сейчас.

14. Не отказывайте себе в сладостях: особенно те, кто раньше сидел на диете

это особенно нужно сделать тем, кто сидел на диете и во всем себе отказывал.

Во время подавленного состояния нет ничего плохого в том, чтобы побаловать себя сладкими.

Диета негативно влияет на состояние.

Балуйте себе вкусностями и сладостями, если тянет и хочется.

Тем самым ты проявляешь заботу к самому себе, даешь контраст вкусовым рецепторам.

Ты ощущаешь вкус жизни.

Если вы думаете о том, как помочь мужу выйти из депрессии или своей жене, побалуйте человека сладким.

Например, чем я люблю баловать себя:

воздушный шоколад;

бананы;

йогурты;

вкусные кексы;

тортики;

батон со сгущенкой.

15. Страдания необходимы до тех пор, пока мы не осознаем, что они нам больше не нужны

Ситуация заключается в том, что именно люди с тяжелыми жизненными обстоятельствами имеют намного больше шансов начать заниматься собой. В самых отчаянных ситуациях человек может начать поиск: поиск себя и нахождения смысла в страданиях и жизни. Как правило, именно глубоко обреченные люди начинают заниматься собой. Те же, у кого все хорошо, скорее всего, не захотят ставить под вопрос свое благополучие своими же мыслями. «Зачем рушить то, что приносит удовольствие?» – невольно появляется в уме человека. Страдания необходимы, так как они создают условия, в которых человек больше не может находиться. Тогда человек начинает бежать, шевелиться, искать пути решения. Некоторые, открывают новый мир, нового себя и меняют свою жизнь. Некоторые пропадают в удовольствиях и разного рода зависимостях. Ничто не помогает нам расти так, как страдания и страхи. Страдания необходимы до тех пор, пока мы осознаем, что они нам больше не нужны. Помни об этом, и ты закроешь свои вопросы о том, как выйти из состояния депрессии.

Мудрые слова

Цитата одного человека.

«Пробыв несколько месяцев почти на грани жизни и смерти, я помню как с улыбкой на лице передвигался по улицам города и еле мог произносить слова: «Желаю всем вам страданий», где я подразумевал «Желаю всем вам осознать истинный подарок, что боль и страдания несут нам и таким образом освободиться от них».

Впоследствии мое отношение к тяжелой жизни других стало иным.

Я перестал бояться того, что кто-то страдает.

Понимая ту великую ценность, что несет боль, разочарования и страдания, я даю человеку испытывать это и направляю его вглубь этих страданий (к источнику), если у меня есть такая возможность.

Взглянув на свою жизнь, я могу сказать, что счастлив всем болезням, шоковым состояниям, переживаниям и «неудачам», что были у меня.

Именно они помогали мне больше всего».

На этом все. Теперь вы знаете все о том, как выходить из депрессии самостоятельно.

Источник: feelpassion.ru