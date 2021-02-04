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Общество / Стиль жизни

Как мы будем отдыхать на 8 Марта 2021 года?

13:50 04.02.2021 Фото: pixabay.com
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Для россиян это не только повод поздравить представительниц слабого пола, но и хорошо отдохнуть.

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Для россиян это не только повод поздравить представительниц слабого пола, но и хорошо отдохнуть

Вам удастся даже спланировать небольшую поездку.

Международный женский день традиционно отмечают 8 марта. Для россиян это не только повод поздравить представительниц слабого пола, но и хорошо отдохнуть. Ведь в связи с праздником нас ждут длинные выходные. Рассказываем, в какие дни мы будем отдыхать.

Как мы будем отдыхать в марте?

Три дня подряд. Поскольку Международный женский день в 2021 году выпадает на понедельник, то и перекраивать производственный календарь (менять местами рабочие и выходные дни) не пришлось. Мы просто не будем работать в привычные выходные, а потом еще и в понедельник отдохнем.

В итоге рабочий график в марте 2021 года будет выглядеть так:

5 марта, пятница – рабочий день;
6 марта, суббота – календарный выходной;
7 марта, воскресенье – календарный выходной;
8 марта, понедельник – Международный женский день, праздничный выходной;
9 марта, вторник – рабочий день.

Кстати, всего в марте будет 22 рабочих и 9 выходных дней, согласно производственному календарю.

И что, так долго ждать ближайших длинных выходных?

Нет, еще одни ждут нас уже в феврале, по случаю Дня защитника Отечества. Но праздник в 2021 году выпадает на вторник. Из-за этого субботу, 20 февраля, сделали рабочим днем: чтобы не разрывать длинные выходные.

Так что 20 февраля все же придется выйти на работу. Правда, день будет сокращенным: можно будет уйти на час пораньше. Зато отдыхать будем с 21 по 23 февраля, а рабочая неделя будет всего трехдневной.

Окей, а после 8 марта отдыхать будем когда?

Следующие длинные выходные будут только в мае. Причем не одни: сначала мы будем отдыхать с 1 по 3 мая по случаю Праздника Весны и Труда. А затем с 8 по 10 мая, когда мы будем отмечать День Победы.

Источник: amic.ru

8 марта выходные и праздничные дни праздник
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