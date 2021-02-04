Масленица 2021: Даты и описание масленичной недели

Масленица – это не просто неделя сумбурных гуляний. По традиции, каждый день имеет собственные обычаи и даже называется по-своему.

Масленица – один из немногих древних славянских праздников, который мы до сих пор отмечаем каждый год

К какому числу нужно успеть напечь блинов и что делать в каждый день масленичной недели.

Масленица – один из немногих древних славянских праздников, который мы до сих пор отмечаем каждый год. Гулянья проводят целую неделю накануне Великого поста. Рассказываем, когда нужно будет печь блины и сжигать чучело в 2021 году, откуда вообще взялись такие традиции и как появился сам праздник.

Когда будет Масленица в 2021 году?

В 2021 году начало Масленицы совпадает с Международным женским днем: масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. Так что пока мужчины будут искать в городе красивые букеты для своих дам, те смогут спокойно напечь блинов в официальный выходной.

Масленица – преходящий праздник: фиксированной даты у него нет. Каждый год масленичная неделя проходит перед Великим постом (и ровно за восемь недель до Воскресения Христова).

Что такое Масленица и в чем смысл праздника?

Масленица – восточнославянский праздник, который знаменует собой конец зимы и скорый приход весны. Масленичными торжествами на Руси чтили бога солнца Ярилу. Праздник и по сей день хранит в себе многие языческие обряды и славянские традиции. Во время празднования принято печь блины – самый известный символ Масленицы. Кроме того, всю неделю люди ходят друг к другу в гости и устраивают народные гулянья (вполне себе санкционированные).

Завершает масленичную неделю Прощеное воскресенье – 14 марта 2021 года. В этот день принято просить друг у друга прощения за все прежние обиды и нехорошие поступки. И, конечно же, сжигать чучело. Согласно традициям, оно символизирует уходящую зиму.

Кстати, Масленица – единственный нехристианский праздник, который вписан в православный календарь. Хотя изначально Церковь была против таких гуляний и пыталась их запретить. А когда искоренить древние традиции не вышло, православные просто сократили Масленицу до одной недели, чтобы она не совпадала с Великим постом (он начинается с 15 марта в 2021 году).

Правда, там эти семь дней называют Сырной седмицей (или Сырной неделей), а все семь дней принято посвящать подготовке к Великому посту. По православным канонам, в это время мясо есть уже нельзя, а вот молочные продукты – все еще можно. Так что православные тоже могут праздновать Масленицу, не нарушая религиозных устоев.

А блины-то здесь причем? Зачем их пекут?

В культуре славян блин считается символом Солнца. Оно-то и должно пробудиться после долгой зимы, прогнать холода, прогреть землю и открыть двери для весны. На Руси верили, что праздник помогает ускорить этот процесс. Поэтому блины и стали главным блюдом на масленичную неделю и вообще символом торжества.

Кстати, на Руси блины – еще и поминальное блюдо. А потому первым блином принято поминать умерших близких и родственников. "На Масленицу первый блин – за упокой", – говорили в народе.

Как отмечать Масленицу по дням недели?

Кстати, Масленица – это не просто неделя сумбурных гуляний. По традиции, каждый день имеет собственные обычаи и даже называется по-своему.

Понедельник – Встреча, 8 марта 2021

Первый день масленичной недели. В понедельник принято встречать Масленицу и готовиться к предстоящей неделе: делать чучело из соломы, строить горки, устанавливать столбы и запасаться продуктами для застолья.

Но блины начинают печь уже в этот день.

Вторник – Заигрыш, 9 марта 2021

Название говорит само за себя: во вторник начинались гулянья. Например, люди катались с горок, на санях и на каруселях. Кстати, день был особенным для одиноких людей. Мужчины подбирали себе потенциальных невест, заигрывали с ними (Заигрыш же!) и ходили на смотрины. Так, чтобы уже на Красную горку (после Великого поста – он заканчивается 1 мая) можно было и свадьбу сыграть. Видимо, сейчас этот обычай вполне могут заменить приложения для знакомств. Ну а что – традиции-то чтить как-то надо.

И блины, конечно же, в этот день тоже пекли.

Среда – Лакомка, 10 марта 2021

В среду на блины было принято ходить к теще. Ну, по крайней мере у тех, у кого она есть. А все остальные на Лакомку просто ходили в гости к друзьям или родственникам. Угощались блинами, конечно.

Четверг – Разгуляй, 11 марта 2021

В этот день начинается Широкая Масленица: было принято откладывать все дела и начинать веселиться по полной. В народе устраивали кулачные бои, водили хороводы, пели песни, прыгали через костер и проводили различные конкурсы. И блины обязательно ели.

Пятница – Тещины вечерки, 12 марта 2021

А здесь уже теща должна была идти в гости на блины к своему зятю. Кстати, на Руси был обычай брать с собой в гости подруг: чтобы похвастаться своим зятем. Правда, непонятно, за что: блины-то все равно пекла его жена, дочь тещи.

Суббота – Золовкины посиделки, 13 марта 2021

В субботу гостей принимали молодые невестки. Чаще всего к ним на блины приходили родственники мужа. Прежде всего – его сестры (для тех, кто не понял: их и называют золовками). На Золовкины посиделки молодые невестки принимали у себя гостей. Золовкам было принято дарить подарки. И испечь для них блинов, конечно.

Воскресенье – Прощеное воскресенье, 14 марта 2021

Последний день масленичной недели. В воскресенье на Руси было принято, наконец, проводить уже надоевшую зиму. А потому в этот день сжигали ее символ – соломенное чучело. Воскресенье прозвали Прощеным, поскольку в этот день было принято просить друг у друга за все прощения. А вечером на Руси ходили на кладбище и поминали умерших родственников.

Источник: amic.ru