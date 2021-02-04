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Здоровье / Общество

Опухоль весом 10 килограммов удалили женщине предпенсионного возраста

11:20 04.02.2021 Фото: pxhere.com
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После диагностики у нее выявили опухоль яичника, пупочную грыжу размером около 10 сантиметров, сахарный диабет и сердечную аритмию.

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После трехчасовой операции новообразование полностью удалили
Сюжет: Онкология
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Опухоль весом 10 килограммов удалили женщине предпенсионного возраста«Я есть и буду»: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниямиЕщё 323 новостей

На Кубани врачи Клинического онкодиспансера № 1 удалили пациентке предпенсионного возраста опухоль весом более 10 килограммов, сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

По словам врачей, новообразование заполнило брюшную полость женщины, и операция по его удалению заняла целых три часа. При обследовании пациентки выяснилось, что в течение нескольких лет она не проходила осмотры у гинеколога. К медикам обратилась только тогда, когда ей стало трудно ходить из-за выросшего живота и начались боли.

После диагностики у нее выявили опухоль яичника, пупочную грыжу размером около 10 сантиметров, сахарный диабет и сердечную аритмию. Самым опасным заболеванием была опухоль, заполнившая собой брюшную полость. К тому же она оказалась расположена в анатомически труднодоступном месте.

После трехчасовой операции новообразование полностью удалили, и сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее жизни, по данным врачей, ничего не угрожает, она готовится к выписке.

Источник: rg.ru

врачи пациентка удалили опухоль Минздрав
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