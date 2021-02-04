День рождения резиновых калош отмечается 4 февраля: История интересного праздника

Современные технологии и материалы, способы производства позволяют превращать калоши в модную яркую и стильную одежду. А сегодняшняя дата – еще один повод воздать должное её изобретателям.

В 1920-е годы существовала даже мода на ношение калош

Очевидно, интересным будет для всех, кто живёт по принципу «ни дня без праздника!», гуляющая по просторам интернета, не имеющая никаких подтверждённых статусов дата, отмечаемая 4 февраля – День рождения резиновых калош.

Хотя дата спорная, как и сама этимология слова «калоши» (или «галоши»). Кто-то утверждает, что оно происходит от французского, кто-то – от греческого языка. Так или иначе, в современном понимании практически каждый человек знает, что калоши – это обувь или аксессуар для обуви. В 1920-е годы существовала даже мода на ношение калош, а для Советского Союза этот предмет был частью экспорта.

По одной информации, калоши появились в Англии в 19 веке, где сырая погода сама подсказала людям идею сохранения своей обуви надеванием поверх неё специальных чехлов, защищающих от промокания. С другой стороны, есть данные о том, что ещё в начале того же 19 века в США калоши поступили в продажу в Бостоне. Так что и здесь не всё однозначно.

Известно, что патент на производство тканевых чехлов для обуви, пропитанных каучуком, получил в 1803 году английский изобретатель по имени Рэдли. Идея была хороша, а вот исполнение не прошло проверку практикой, так как пропитка была нестабильной, что приводило к очень быстрой порче первых калош. Кроме того, отсутствовала возможность массового производства новшества.

В США в 1839 году человек, именем которого названа одна из ведущих мировых компаний по производству автомобильных шин – Чарльз Гудиер, сумел найти способ вулканизации каучука, придававший ему эластичность. Так появилась резина. Ещё до того, как Гудиер сделал своё открытие, он экспериментировал с каучуком и подобно Рэдли начал выпускать калоши, представленные в 1820-х годах, и даже сумел продать патент на их производство одной компании. Однако эти изделия отличались теми же «завидными» качествами, что и калоши Рэдли: становились мягкими в жаркую погоду и трескались на морозе.

Только изобретение резины предоставило возможность для производства калош в промышленном масштабе. Стоит заметить, что уже в 1860-х годах в России были созданы совместные русско-американские промышленные предприятия по производству резиновой продукции. Одно из них было очень известным и оставалось таковым и в 20 веке уже в период существования СССР. Оно носило название «Треугольник» («Красный треугольник» в Советское время).

Казалось бы, навсегда ушедшие в прошлое калоши внезапно и сегодня стали вызывать интерес сначала среди любителей истории моды, а затем и среди обычных людей. Ведь в отдельных регионах погода по-прежнему любит преподносить «сюрпризы», заставляя думать о том, во что же обуться.

Современные технологии и материалы, способы производства позволяют превращать калоши в модную яркую и стильную одежду. А сегодняшняя дата – еще один повод воздать должное её изобретателям.

Источник: calend.ru