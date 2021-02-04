День рождения резиновых калош отмечается 4 февраля: История интересного праздника

Очевидно, интересным будет для всех, кто живёт по принципу «ни дня без праздника!», гуляющая по просторам интернета, не имеющая никаких подтверждённых статусов дата, отмечаемая 4 февраля – День рождения резиновых калош.
Хотя дата спорная, как и сама этимология слова «калоши» (или «галоши»). Кто-то утверждает, что оно происходит от французского, кто-то – от греческого языка. Так или иначе, в современном понимании практически каждый человек знает, что калоши – это обувь или аксессуар для обуви. В 1920-е годы существовала даже мода на ношение калош, а для Советского Союза этот предмет был частью экспорта.
По одной информации, калоши появились в Англии в 19 веке, где сырая погода сама подсказала людям идею сохранения своей обуви надеванием поверх неё специальных чехлов, защищающих от промокания. С другой стороны, есть данные о том, что ещё в начале того же 19 века в США калоши поступили в продажу в Бостоне. Так что и здесь не всё однозначно.
Известно, что патент на производство тканевых чехлов для обуви, пропитанных каучуком, получил в 1803 году английский изобретатель по имени Рэдли. Идея была хороша, а вот исполнение не прошло проверку практикой, так как пропитка была нестабильной, что приводило к очень быстрой порче первых калош. Кроме того, отсутствовала возможность массового производства новшества.
В США в 1839 году человек, именем которого названа одна из ведущих мировых компаний по производству автомобильных шин – Чарльз Гудиер, сумел найти способ вулканизации каучука, придававший ему эластичность. Так появилась резина. Ещё до того, как Гудиер сделал своё открытие, он экспериментировал с каучуком и подобно Рэдли начал выпускать калоши, представленные в 1820-х годах, и даже сумел продать патент на их производство одной компании. Однако эти изделия отличались теми же «завидными» качествами, что и калоши Рэдли: становились мягкими в жаркую погоду и трескались на морозе.
Только изобретение резины предоставило возможность для производства калош в промышленном масштабе. Стоит заметить, что уже в 1860-х годах в России были созданы совместные русско-американские промышленные предприятия по производству резиновой продукции. Одно из них было очень известным и оставалось таковым и в 20 веке уже в период существования СССР. Оно носило название «Треугольник» («Красный треугольник» в Советское время).
Казалось бы, навсегда ушедшие в прошлое калоши внезапно и сегодня стали вызывать интерес сначала среди любителей истории моды, а затем и среди обычных людей. Ведь в отдельных регионах погода по-прежнему любит преподносить «сюрпризы», заставляя думать о том, во что же обуться.
Современные технологии и материалы, способы производства позволяют превращать калоши в модную яркую и стильную одежду. А сегодняшняя дата – еще один повод воздать должное её изобретателям.
Источник: calend.ru