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Сегодня, 4 февраля - День памяти святого апостола Тимофея

05:00 04.02.2021 Фото: azbyka.ru
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Церковь чтит святого Тимофея в числе семидесяти апостолов.

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Святой апостол Тимофей
Сюжет: Православные обряды
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Святой апостол Тимофей происходил из Ликаонского города Листры в Малой Азии. Он был обращен ко Христу в 52 году святым апостолом Павлом.

Когда апостолы Павел и Варнава впервые посетили Ликаонские города, апостол Павел в Листре исцелил хромого от рождения, и многие жители города уверовали во Христа, среди них были и будущий апостол, юноша Тимофей, его мать Евника и бабка Лоида.

Семена веры, посеянные апостолом Павлом в душе святого Тимофея, принесли обильные плоды. Тимофей стал ревностным учеником апостола, а впоследствии — его неотлучным спутником и сотрудником в проповеди Евангелия. Апостол Павел любил святого Тимофея и называл его в Посланиях своим возлюбленным сыном, с благодарностью вспоминая его верность и преданность. Он писал Тимофею: «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях...».

В 65 году апостол Павел рукоположил апостола Тимофея во епископа Ефесской Церкви, которой святой Тимофей управлял 15 лет. Святой апостол Павел, находясь в Риме в темнице и зная, что ему предстоит мученический подвиг, вызвал к себе верного ученика и друга апостола Тимофея на последнее свидание.

Святой Тимофей закончил жизнь мученически. В Ефесе язычники совершали праздник в честь идолов и носили их по городу, сопровождая нечестивыми обрядами и песнями. Святой епископ Тимофей, ревнуя о Славе Божией, старался останавливать и вразумлять ослепленных идолопоклонством людей, проповедуя им истинную веру во Христа.

Язычники в озлоблении бросились на святого апостола, били его, влачили по земле и побили камнями. Мученическую смерть за Христа святой апостол Тимофей воспринял в 80 году. В 4 веке святые мощи апостола Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме Святых Апостолов. Церковь чтит святого Тимофея в числе семидесяти апостолов.

Источник: calend.ru

4 февраля 2021 День памяти святого апостола Тимофея история праздник
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