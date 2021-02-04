День памяти преподобного Макария Жабынского отмечается 4 февраля: История чудотворца

В ранней молодости он принял постриг с именем Онуфрий и в 1585 году основал Жабынскую Введенскую пустынь.

Преподобный Макарий Жабынский

Преподобный Макарий Жабынский, Белевский чудотворец, родился в 1539 году. В ранней молодости он принял постриг с именем Онуфрий и в 1585 году основал Жабынскую Введенскую пустынь (монастырь, находящийся в отдаленном пустынном месте) близ реки Оки, недалеко от города Белева.

В 1615 году пустынь была полностью разорена польскими войсками под начальством Лисовского.

Вернувшись на пепелище, преподобный стал возобновителем монастыря. Он снова собрал братию, и вместо деревянного был построен каменный храм в честь «Введения Пресвятой Богородицы во храм», с колокольней на воротах.

Преподобный проводил жизнь в суровых иноческих подвигах, претерпевая мороз, зной, голод и жажду, как об этом записано было в монастырском синодике. Часто он удалялся в лесную чащу, где в одиночестве молился Богу.

Однажды, когда преподобный шел лесной тропинкой, он услышал слабый стон. Он огляделся кругом и увидел прислонившегося к стволу сосны поляка, который в изнеможении полулежал. Рядом валялась его сабля. Он отстал от своего отряда и заблудился в лесу. Еле слышным голосом враг, возможно грабивший обитель, просил пить. Любовь и сострадание превозмогли в преподобном. С молитвой ко Господу он ударил посохом о землю, из которой забил прохладный родник, и напоил умирающего.

Когда восстановленный монастырь окреп во внешней и внутренней жизни, святой Онуфрий оставил общемонастырскую жизнь и, поручив братию надежному руководству одного из своих учеников, принял схиму с именем Макарий. Местом своего уединения он избрал верховье протока Жабынки — «кладезь Жабынец», отстоящий от устья протока и берега реки Оки в одной версте.

Источник: calend.ru