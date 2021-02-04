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Какой сегодня церковный праздник? Что 4 февраля 2021 года должны делать молодые девушки?

07:20 04.02.2021 Фото: pixabay.com
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Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

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Если по стеклу бегут узоры — холода будут продолжаться еще долго
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что 4 февраля 2021 года должны делать молодые девушки?Сегодня, 4 февраля - День памяти святого апостола ТимофеяЕщё 755 новостей

Дата по старому стилю: 22 января.
В этот день отмечаются именины Тимофея — в память о святом Тимофее, ученике апостола Павла и первом епископе Эфеса. По преданию, в 80 году он принял мученическую смерть от рук язычников. В 4 веке мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь.

Свое народное прозвище Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», — говорили на Руси). Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

О морозах складывали поговорки, например такие: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди — Тимофея дожди». С ними было связано и несколько примет: если в мороз «запотевают» стекла — это к потеплению; если по стеклу бегут узоры — холода будут продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если видно солнце — значит, весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.

Пасечники в этот день наблюдали за пчелами — точнее, прислушивались к звукам из омшаника. Если насекомые жужжали еле слышно — это значило, все идет хорошо; если же гудение было беспокойным — что-то с пчелиной семьей не в порядке.

В этот день, как и в другие дни-«полузимники», проверяли закрома. Важно, чтобы зерна, овощей и корма для скота хватило до нового урожая. Если хозяева видели, что запасы скудны, приходилось экономить. По этому поводу говорили: «К весне мужику тяжелее — хлеб по сусекам мелеет».

А вот девушки-рукодельницы в этот день веселились — катались с горок на донцах, на которых пряли лен и шерсть. При этом смотрели: кто дальше прокатится — у той в хозяйстве и лен уродится.

Именины в этот день
Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков

Источник: calend.ru

4 февраля 2021 именины история праздник Тимофеев день Тимофей – полузимник
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