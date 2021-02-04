Сегодня именины: 4 февраля отмечается 15 именин по церковному календарю

По святцам 4 февраля отмечается 15 мужских именин.

Поздравляем с именинами! Мужчины Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин» Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю» Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю» Ефим от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро» Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом» Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст» Леон в переводе с греческого - «лев» от латинского слова leo - «лев» Леонтий от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - «львиный» Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый» Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов» Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный» Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога» Эммануил от древнееврейского имени Иммануэль - «с нами Бог» Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку» Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции А как вас зовут? Ответить