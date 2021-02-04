Сегодня именины: 4 февраля отмечается 15 именин по церковному календарю

Мужчины
|Гавриил
|от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
|Георгий
|от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
|Егор
|русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
|Ефим
|от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Иосиф
|от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
|Леон
|в переводе с греческого - «лев» от латинского слова leo - «лев»
|Леонтий
|от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - «львиный»
|Макар
|от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Тимофей
|от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
|Эммануил
|от древнееврейского имени Иммануэль - «с нами Бог»
|Яков
|от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»