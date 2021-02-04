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Сегодня именины: 4 февраля отмечается 15 именин по церковному календарю

07:10 04.02.2021 Фото: pxhere
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По святцам 4 февраля отмечается 15 мужских именин.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
Ефим от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
Леон в переводе с греческого - «лев» от латинского слова leo - «лев»
Леонтий от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - «львиный»
Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
Эммануил от древнееврейского имени Иммануэль - «с нами Бог»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
день ангела именинники именины
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