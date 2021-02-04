Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 февраля 2021 в России и мире

Список праздников России и мира 4 февраля 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День весны в Японии отмечается 4 февраля

• Праздник хорошего настроения

• День чудесных чудаков

• День рождения резиновых калош



• Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day)• День памяти святого апостола Тимофея• День неандертальца• Праздник начала весны (Риссюн) - Япония• День домашнего супа (National Homemade Soup Day) - США• День свитера (National Sweater Day) - Канада• День благодарности почтальону (National Thank a Mail Carrier Day) - США• День фаршированных грибов (National Stuffed Mushroom Day) - США• День создания вакуума (National Create a Vacuum Day) - США• День независимости - Шри-Ланка• День фермера (Farmer`s Day) - Тайвань• День вооружённой борьбы - Ангола• День Розы Паркс (Rosa Parks Day) - США• Именины у Тимофея, Георгия, Петра, Ефима, Анастасии, Иосифа, Николая• Тимофеев день (Тимофеевский мороз ползимы с собой унёс)

Важные события

1582 войска Речи Посполитой отступили от Пскова после продолжительной осады.

1717 в России по указу Петра I вышел учебник по воспитанию молодежи "Юности честное зерцало".

1719 Пётр I издаёт указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

1720 Пётр I издаёт указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов.

1722 Пётр I вводит «Табель о рангах».

1755 императрицей Елизаветой Петровной подписан указ о создании Московского университета.

1824 в США состоялась презентация резиновых калош.

1900 Феликс Дзержинский был арестован и заключён в X павильон Варшавской цитадели.



1931 в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.1935 пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.1940 в здании Военной коллегии Верховного Суда СССР приведён в исполнение приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР об «исключительной мере наказания» – расстрелу, бывшему наркому НКВД, генеральному комиссару госбезопасности Николаю Ивановичу Ежову.1944 Ивану Никитовичу Кожедубу, лётчику-асу Красной Армии, присвоено первое звание Героя Советского Союза.1945 открылась Крымская (Ялтинская) конференция глав государств антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании (И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля) на которой обсуждалась капитуляция Германии.1989 СССР объявил об отводе от границ с Китаем 260 тыс. солдат.1990 в Москве состоялась 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ и отмену 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей политическую монополию КПСС.2004 запущен Facebook.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend