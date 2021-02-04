Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 февраля 2021 в России и мире

• Праздник хорошего настроения
• День чудесных чудаков
• День рождения резиновых калош
• День памяти святого апостола Тимофея
• День неандертальца
• Праздник начала весны (Риссюн) - Япония
• День домашнего супа (National Homemade Soup Day) - США
• День свитера (National Sweater Day) - Канада
• День благодарности почтальону (National Thank a Mail Carrier Day) - США
• День фаршированных грибов (National Stuffed Mushroom Day) - США
• День независимости - Шри-Ланка
• День фермера (Farmer`s Day) - Тайвань
• День вооружённой борьбы - Ангола
• День Розы Паркс (Rosa Parks Day) - США
• Именины у Тимофея, Георгия, Петра, Ефима, Анастасии, Иосифа, Николая
• Тимофеев день (Тимофеевский мороз ползимы с собой унёс)
Важные события
1582 войска Речи Посполитой отступили от Пскова после продолжительной осады.
1717 в России по указу Петра I вышел учебник по воспитанию молодежи "Юности честное зерцало".
1719 Пётр I издаёт указ о проведении первой переписи населения Российской империи.
1720 Пётр I издаёт указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов.
1722 Пётр I вводит «Табель о рангах».
1755 императрицей Елизаветой Петровной подписан указ о создании Московского университета.
1824 в США состоялась презентация резиновых калош.
1900 Феликс Дзержинский был арестован и заключён в X павильон Варшавской цитадели.
1935 пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.
1940 в здании Военной коллегии Верховного Суда СССР приведён в исполнение приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР об «исключительной мере наказания» – расстрелу, бывшему наркому НКВД, генеральному комиссару госбезопасности Николаю Ивановичу Ежову.
1944 Ивану Никитовичу Кожедубу, лётчику-асу Красной Армии, присвоено первое звание Героя Советского Союза.
1945 открылась Крымская (Ялтинская) конференция глав государств антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании (И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля) на которой обсуждалась капитуляция Германии.
1989 СССР объявил об отводе от границ с Китаем 260 тыс. солдат.
1990 в Москве состоялась 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ и отмену 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей политическую монополию КПСС.
2004 запущен Facebook.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend