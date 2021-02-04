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Со Всемирным днем борьбы против рака трогательные стихи и подходящие слова для отправки в смс

09:20 04.02.2021 Фото: foma.ru
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Этот страшный недуг всегда является настоящей трагедией для того, кто им сражен, и для его семьи. Но, если рак распознан на ранней стадии, надежда на излечение есть.

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Ежегодно 4 февраля наша планета встречает Всемирный день борьбы против рака

Ежегодно 4 февраля наша планета встречает Всемирный день борьбы против рака. Этот страшный недуг всегда является настоящей трагедией для того, кто им сражен, и для его семьи. Но, если рак распознан на ранней стадии, надежда на излечение есть.

Кроме того, прогресс движется в направлении разработки новых вакцин, и хочется полагать, что борьба с онкологическими заболеваниями обретет большую эффективность. Это необходимо, ведь ежегодно 400-500 тысяч россиян узнают ужасающий, порой смертельный, диагноз.

Стоит помнить также о профилактике, привлечении людского внимания к проблеме. Именно поэтому Международный противораковый союз учредил в 2005 году World Cancer Day (Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями), а его датой стал день 4 февраля.

***

Рак уносит жизни миллионов,
Забирает даже он детей,
Страшным ядом отравляет,
Делает людей слабей.

В этот день, давай напомним,
Миру, обществу, себе,
Что сумеем дать отпор мы,

Не дадим прийти беде!

Что сумеем, что поможем,
Тем, кто выстоять не смог,
Победим болезнь мы вместе,
И не пустим на порог!

***

Призрак болезни
Над миром витает,

Жизнь чья-то в рулетку,
Со смертью играет.
Не спросит рак чина
И званий твоих,
Здоровых людей
Превращая в больных.
Борьба против рака
Идет ежедневно,
Каждый пусть помнит,
Здесь главное — время.
В день борьбы с раком
Скажу вам с любовью —
Люди, свое берегите здоровье!

***

Весь мир давно борьбу ведет
С болезнью страшной и опасной,

Пусть исцеление придет
Ко всем, кто так желает страстно.

Отступит страшный пусть недуг
И жизнь наполнится пусть светом,
Здоровье в жизни пусть войдет
И тьма пусть сменится рассветом.

***

День борьбы всемирный с раком

По стране сейчас идет,
Пусть тепло сердец поможет,
Пусть поддержит и спасет.

Я хочу, чтоб отступила
Эта страшная беда,
Чтоб болезнь была разбита,
Чтоб душа была чиста.

***

С великим и прекрасным днем,
Я всех в мире поздравляю.
Здоровья крепкого, надежды,
На жизнь чудесную желаю.

Желаю, чтобы на планете,
Все люди быстро излечились,
Болезни рак чтобы не стало,
Чтоб все больные исцелились!

***

Желаем крепкого здоровья,
Быть сильными и не сдаваться,
Всегда идти вперед, бороться,
И с доброй мыслью просыпаться.

***

Всемирный день борьбы с болезнью,
Что не жалеет никого,

Отпор дадим все вместе раку,
И вместе победим его.

Пускай болезнь скорей отступит,
Вперед наука пусть шагнет,
Изобретут скорей лекарство,
Обратно пусть отсчет пойдет.

***

Чтоб с раком опасным бороться,

Сил нужно не счесть человеку,
Так пусть же тебя не коснётся
Недуг этот страшный вовеки!

Поставь ты о здравии свечи,
В настрой не зови зла и грусти,
Пусть Бог все недуги излечит,
А рак даже близко не пустит!

***

Во всемирный день борьбы с недугом
Пожелаю много сил Вам и терпения,
Чтобы рядом было плечо друга,
Чтобы Вас не покидало настроение.

Как бы сложно ни было и грустно,
Помните о самых лучших чувствах.
Вам желаю веру сохранить,
И самым здоровым в мире быть.

***

С раком борются немало
Значимых, больших умов.
Я хочу, чтоб разорвалась
Цепь печальных сих оков.

Пусть одержит мир победу
Над болезнью, над бедой.
Тех, кто болен призываю

Окружить всех теплотой.

Источник: pozdravok.ru

4 февраля 2021 Всемирный день борьбы против рака поздравления стихи
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