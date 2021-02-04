Со Всемирным днем борьбы против рака трогательные стихи и подходящие слова для отправки в смс

Ежегодно 4 февраля наша планета встречает Всемирный день борьбы против рака. Этот страшный недуг всегда является настоящей трагедией для того, кто им сражен, и для его семьи. Но, если рак распознан на ранней стадии, надежда на излечение есть.
Кроме того, прогресс движется в направлении разработки новых вакцин, и хочется полагать, что борьба с онкологическими заболеваниями обретет большую эффективность. Это необходимо, ведь ежегодно 400-500 тысяч россиян узнают ужасающий, порой смертельный, диагноз.
Стоит помнить также о профилактике, привлечении людского внимания к проблеме. Именно поэтому Международный противораковый союз учредил в 2005 году World Cancer Day (Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями), а его датой стал день 4 февраля.
***
Рак уносит жизни миллионов,
Забирает даже он детей,
Страшным ядом отравляет,
Делает людей слабей.
В этот день, давай напомним,
Миру, обществу, себе,
Что сумеем дать отпор мы,
Что сумеем, что поможем,
Тем, кто выстоять не смог,
Победим болезнь мы вместе,
И не пустим на порог!
***
Призрак болезни
Над миром витает,
Со смертью играет.
Не спросит рак чина
И званий твоих,
Здоровых людей
Превращая в больных.
Борьба против рака
Идет ежедневно,
Здесь главное — время.
В день борьбы с раком
Скажу вам с любовью —
Люди, свое берегите здоровье!
***
Весь мир давно борьбу ведет
С болезнью страшной и опасной,
Ко всем, кто так желает страстно.
Отступит страшный пусть недуг
И жизнь наполнится пусть светом,
Здоровье в жизни пусть войдет
И тьма пусть сменится рассветом.
***
День борьбы всемирный с раком
Пусть тепло сердец поможет,
Пусть поддержит и спасет.
Я хочу, чтоб отступила
Эта страшная беда,
Чтоб болезнь была разбита,
Чтоб душа была чиста.
***
С великим и прекрасным днем,
Я всех в мире поздравляю.
Здоровья крепкого, надежды,
На жизнь чудесную желаю.
Желаю, чтобы на планете,
Все люди быстро излечились,
Болезни рак чтобы не стало,
Чтоб все больные исцелились!
***
Желаем крепкого здоровья,
Быть сильными и не сдаваться,
Всегда идти вперед, бороться,
И с доброй мыслью просыпаться.
***
Всемирный день борьбы с болезнью,
Что не жалеет никого,
И вместе победим его.
Пускай болезнь скорей отступит,
Вперед наука пусть шагнет,
Изобретут скорей лекарство,
Обратно пусть отсчет пойдет.
***
Чтоб с раком опасным бороться,
Так пусть же тебя не коснётся
Недуг этот страшный вовеки!
Поставь ты о здравии свечи,
В настрой не зови зла и грусти,
Пусть Бог все недуги излечит,
А рак даже близко не пустит!
***
Во всемирный день борьбы с недугом
Пожелаю много сил Вам и терпения,
Чтобы рядом было плечо друга,
Чтобы Вас не покидало настроение.
Как бы сложно ни было и грустно,
Помните о самых лучших чувствах.
Вам желаю веру сохранить,
И самым здоровым в мире быть.
***
С раком борются немало
Значимых, больших умов.
Я хочу, чтоб разорвалась
Цепь печальных сих оков.
Пусть одержит мир победу
Над болезнью, над бедой.
Тех, кто болен призываю
Источник: pozdravok.ru