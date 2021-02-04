Со Всемирным днем борьбы против рака трогательные стихи и подходящие слова для отправки в смс

Этот страшный недуг всегда является настоящей трагедией для того, кто им сражен, и для его семьи. Но, если рак распознан на ранней стадии, надежда на излечение есть.

Ежегодно 4 февраля наша планета встречает Всемирный день борьбы против рака

Ежегодно 4 февраля наша планета встречает Всемирный день борьбы против рака. Этот страшный недуг всегда является настоящей трагедией для того, кто им сражен, и для его семьи. Но, если рак распознан на ранней стадии, надежда на излечение есть.

Кроме того, прогресс движется в направлении разработки новых вакцин, и хочется полагать, что борьба с онкологическими заболеваниями обретет большую эффективность. Это необходимо, ведь ежегодно 400-500 тысяч россиян узнают ужасающий, порой смертельный, диагноз.

Стоит помнить также о профилактике, привлечении людского внимания к проблеме. Именно поэтому Международный противораковый союз учредил в 2005 году World Cancer Day (Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями), а его датой стал день 4 февраля.

***

Рак уносит жизни миллионов,

Забирает даже он детей,

Страшным ядом отравляет,

Делает людей слабей.

В этот день, давай напомним,

Миру, обществу, себе,

Что сумеем дать отпор мы,



Не дадим прийти беде!

Что сумеем, что поможем,

Тем, кто выстоять не смог,

Победим болезнь мы вместе,

И не пустим на порог!

***

Призрак болезни

Над миром витает,



Жизнь чья-то в рулетку,Со смертью играет.Не спросит рак чинаИ званий твоих,Здоровых людейПревращая в больных.Борьба против ракаИдет ежедневно,Каждый пусть помнит,Здесь главное — время.В день борьбы с ракомСкажу вам с любовью —Люди, свое берегите здоровье!

***

Весь мир давно борьбу ведет

С болезнью страшной и опасной,



Пусть исцеление придетКо всем, кто так желает страстно.

Отступит страшный пусть недуг

И жизнь наполнится пусть светом,

Здоровье в жизни пусть войдет

И тьма пусть сменится рассветом.

***

День борьбы всемирный с раком



По стране сейчас идет,Пусть тепло сердец поможет,Пусть поддержит и спасет.

Я хочу, чтоб отступила

Эта страшная беда,

Чтоб болезнь была разбита,

Чтоб душа была чиста.

***

С великим и прекрасным днем,

Я всех в мире поздравляю.

Здоровья крепкого, надежды,

На жизнь чудесную желаю.

Желаю, чтобы на планете,

Все люди быстро излечились,

Болезни рак чтобы не стало,

Чтоб все больные исцелились!

***

Желаем крепкого здоровья,

Быть сильными и не сдаваться,

Всегда идти вперед, бороться,

И с доброй мыслью просыпаться.

***

Всемирный день борьбы с болезнью,

Что не жалеет никого,



Отпор дадим все вместе раку,И вместе победим его.

Пускай болезнь скорей отступит,

Вперед наука пусть шагнет,

Изобретут скорей лекарство,

Обратно пусть отсчет пойдет.

***

Чтоб с раком опасным бороться,



Сил нужно не счесть человеку,Так пусть же тебя не коснётсяНедуг этот страшный вовеки!

Поставь ты о здравии свечи,

В настрой не зови зла и грусти,

Пусть Бог все недуги излечит,

А рак даже близко не пустит!

***

Во всемирный день борьбы с недугом

Пожелаю много сил Вам и терпения,

Чтобы рядом было плечо друга,

Чтобы Вас не покидало настроение.

Как бы сложно ни было и грустно,

Помните о самых лучших чувствах.

Вам желаю веру сохранить,

И самым здоровым в мире быть.

***

С раком борются немало

Значимых, больших умов.

Я хочу, чтоб разорвалась

Цепь печальных сих оков.

Пусть одержит мир победу

Над болезнью, над бедой.

Тех, кто болен призываю



Окружить всех теплотой.

Источник: pozdravok.ru