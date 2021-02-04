Что можно и нельзя сажать в феврале 2021 по лунному календарю

Февраль — первый по-настоящему горячий месяц при выращивании рассады

Февраль — первый по-настоящему горячий месяц при выращивании рассады. Если в январе сеяли только жители южных регионов и обладатели теплиц, то в последний зимний месяц рассадой занимается куда большее количество дачников.

В этой статье мы расскажем о том, рассаду каких овощных и цветочных культур можно сеять в феврале. В какие сроки сажают семена. А также как ухаживают за саженцами.

Как определить подходящее время для посева культуры

Первое, что необходимо сделать, – определить правильное время для того, чтобы провести посадку овощных и цветочных культур. Срок определяется исходя из 2 критериев: вегетативных особенностей конкретного растения и лунного календаря. Любой растениевод знает, что разные сорта и гибриды культурных растений растут с разной скоростью. Это помогает дачнику планировать посадки. Высаживать ранние и поздние сорта таким образом, чтобы получать урожай в течение всего дачного сезона.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ТАКОЕ: позднеспелые овощи растут медленнее, но их плоды более вкусные. Обычно на пачках с семенами производитель указывает рекомендуемые сроки посадки. Поэтому, когда сеете рассаду, ориентируйтесь на эту информацию. Однако производитель указывает не конкретный день, а промежуток, когда можно проводить посадку. Когда именно сажать выбирает уже сам дачник, ориентируясь на лунный посевной календарь. Удачным периодом для посева рассады является период, когда луна растет, то есть проходит фазу от новолуния до полнолуния. В соответствии с лунным календарем благоприятным временем для проведения посевных работ в феврале 2021 будут дни с 12 по 26 число.

НА ЗАМЕТКУ. Рассаду корнеплодов, наоборот, лучше сажать на убывающую луну. В феврале 2021 удачным периодом будут 1 — 10 февраля.

Какие цветы сажать на рассаду в феврале 2021

В феврале можно сеять семена однолетних цветущих растений, которые летом будут украшать ваш дачный участок или сад. Цветов великое множество, но стоит обратить внимание на проверенные временем варианты: Бегония. Легкие и воздушные цветки похожи на розы. Само растение невысокое (около 25 см в высоту). Львиный зев. Цветок представлен сортами самого разного роста и оттенка соцветий. Отличается неприхотливостью и продолжительным цветением. Лобелия. Отлично растет в открытом грунте, а также горшках и вазонах. Петуния. Предлагает цветоводам огромный выбор цветов самых разных оттенков. Вербена. Небольшие цветки насыщенных оттенков. Растение довольно низкорослое. Применяется для украшения клумб и дорожек. Из двухлетних растений можно обратить внимание на декоративный шалфей с интересными красными соцветиями-кисточками, известные любому цветоводу маргаритки, примулу и анютины глазки. Также в феврале можно сажать на рассаду дельфиниум, люпин, эустому, лаванду, обриету и т.д.

Какие овощи сеять на рассаду в феврале 2021

С овощными культурами дело обстоит немного сложнее, так как от овощей мы ждем не цветения, а плодов. Поэтому выращивают их дольше. Кроме того, овощи можно растить не только в открытом грунте, но и в теплице. Сразу скажем, что обладатели отапливаемых теплиц в феврале могут сажать любую рассаду. И, кстати, им лучше сеять раннеспелые разновидности, чтобы в середине сезона провести еще один посев и получить два урожая за один год. Остальным дачникам надо ориентироваться на погодные условия в своем регионе. В феврале можно сеять семена поздних помидоров, чье плодоношение начнется не менее, чем спустя 100 дней после появления первых всходов. Ближе к концу месяца 2021 года можно посадить семена перца. Эта культура отличается своим медленным ростом. Но все равно лучше отдать предпочтение позднеспелым или хотя бы среднеспелым разновидностям данного овоща. То же самое можно сказать о дальнем родственнике томатов и перцев, баклажане. В феврале допускается начинать выращивать лук-чернушку. Например, сорт эксибишен, лук порей, шнитт, батун и т.д. Также в этот месяц на рассаду сеют семена сельдерея, базилика, садовой земляники, спаржи, ранней капусты, кабачков, тыквы и даже огурцов.

В каких случаях сажать рассаду в феврале нельзя

Не сажают рассаду в полнолуние и новолуние. То есть 11 и 27 февраля 2021 года. Не лишним будет напомнить, что не сеют семена, если они должным образом не подготовлены к посадке или не подходят для февральского посева.

Что нужно делать при февральском посеве

Сам по себе посев культур в феврале ничем не отличается от посадки в любое другое время года, но особенности последнего зимнего месяца, естественно, накладывают свой отпечаток. Во-первых, убедитесь, что все семена, которые вы будете сажать, относятся к позднеспелым и медленнорастущим. Это необходимо, чтобы саженцы не были готовы к пересадке раньше времени. Во-вторых, убедитесь (как это ни странно), что вам действительно пора сеять рассаду. Февральская посадка оправдана для жителей Юга, а также Средней полосы при наличии теплицы. В-третьих, рассчитайте правильное время посева в соответствии с особенностями культуры и конкретного сорта. В-четвертых, заранее определитесь с местом, где будут стоять ящики и стаканчики с рассадой. Их следует расположить недалеко от окна, но таким образом, чтобы они не стояли на сквозняке или возле отопительных приборов. В-пятых, подготовьте лампы для дополнительной подсветки саженцев.

НА ЗАМЕТКУ. Естественно, семена, грунт, посадочные емкости должны быть подготовлены должным образом перед посевом.

Что сеять в феврале в Подмосковье

Как уже говорилось выше, в Подмосковье не стоит торопиться с тем, чтобы сеять рассаду овощей. Из цветов можно сажать лобелию, гвоздику шабо, анютины глазки, петунию. Если все-таки решились на ранний посев, то стоит отдать предпочтение поздним сортам сельдерея, репчатого лука и лука порея, тыквы, кабачков, спаржи, а также всеми любимых помидоров, перца и баклажанов.

Что сажать в Сибири

В Сибири в феврале сеять семена допускается только тем дачникам, которые имеют отапливаемую теплицу или парник. В их случае можно начать выращивать перцы, томаты, баклажаны, спаржу, а также корнеплоды (лук, морковь) и некоторые тыквенные (кабачки, тыквы). Можно сажать цветы: это все те же лобелии, хризантемы, петунии, анютины глазки, львиный зев и т.д.

Посев на Урале

Уральским дачникам и садоводам в феврале можно провести посев виолы, примулы, лаванды, лобелии, вербены и других неприхотливых однолетних цветов, а также поздние сорта томатов, перца, тыквы, репчатого лука, лука шнитт, порея, эксибишена, баклажанов.

Частые ошибки

Разберем, какие ошибки чаще всего допускаются при посадке рассады в феврале. Слабое освещение. УФ-свет обязательно нужен растениям для нормального роста и развития. В феврале рассаде еще нужна дополнительная подсветка (в сумме должно получаться не менее 12-14 часов). Расположение вблизи отопительных приборов. Часто начинающие дачники, пытаясь обеспечить рассаде тепло, ставят ее возле батарей, забывая о том, что радиаторы сушат воздух, а низкая влажность воздуха губительна для растений. Расположение рассады вблизи окна. Похожая ошибка — расположение рассады вблизи окна. Во время морозов окно промерзает. Если листья саженцев касаются стекла, то они могут заработать обморожение. Посев раннеспелых и среднеспелых овощей и гибридов. Саженцы ранних разновидностей быстрее будут готовы к пересадке, но в апреле высаживать их еще очень рано.

Ответы на частые вопросы

Какие сорта лучше сажать в феврале?

Отдавайте предпочтение позднеспелым разновидностям овощных культурю Они долго вегетируют и как раз будут готовы к высадке, когда на улице установится хорошая погода.

Можно ли сеять семена помидоров на рассаду в феврале?



Вообще еще рановато. Но, если у вас есть теплица, то можно посадить поздние тепличные сорта.

Надо ли организовывать подсветку рассаде?

В феврале световой день еще короткий, поэтому подсвечивать надо. Можно не заниматься дополнительным освещением, если вы сеете в конце месяца семена поздних сортов и гибридов.

Можно ли сажать семена в фазу убывающей луны?

На убывающую луну хорошо сеять рассаду лука, моркови, чеснока и других корнеплодов.

Заключение

В феврале начинают массовые посевы основных овощных культур (помидоры, перцы). Фаза возрастающей луны наступит во второй февральской декаде. Именно в этот период придется сеять большинство семян. Поэтому распланируйте свое время заранее, чтобы не ошибиться в сроках и не перепутать семена.

Источник: moyasotka.com