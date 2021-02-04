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Что категорически нельзя и можно делать 4 февраля по народному календарю: Нельзя отправляться в дальнюю дорогу

07:50 04.02.2021 Фото: pxhere.com
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Лучше отказаться от маникюра и педикюра, поскольку они могут принести неудачу, как в личной жизни, так и в финансовом плане.

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Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, так как это сулит больше несчастий, чем радости

4 февраля в народном календаре наступает Тимофей-полузимник. В этот день категорически запрещено бездельничать, особенно в том, что касается работы по дому. Только мусор лучше не выносить, чтобы не выкинуть случайно с ним и свое счастье.

Строго нельзя ругаться, иначе, по народной примете быть беде, душу нечистая сила заберет. Не стоит на Тимофея ходить в баню. Нарушивший этот запрет либо ошпарится, либо поскользнется и упадет. Пересаживать комнатные растения также не нужно.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, так как это сулит больше несчастий, чем радости. Лучше отказаться от маникюра и педикюра, поскольку они могут принести неудачу, как в личной жизни, так и в финансовом плане.

А еще не нужно устраивать ночные вечеринки и веселиться до утра, так можно будущее свое прогулять.

Источник: izvmor.ru

4 февраля 2021 дорога запреты дня Тимофей – полузимник
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