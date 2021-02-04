Плохие и хорошие дни по лунному календарю огородника на февраль 2021 года

Огородники и садоводы уже в феврале начинают активно готовить к новому дачному сезону. В этот период сеют рассаду и покупают семена. Рассказываем, когда делать посадки, согласно лунному календарю 2021
Лунный календарь огородника на февраль 2021 года
1-3 февраля – благоприятный день для посева корневой петрушки и сельдерея, корнеплодов;
6-7 февраля – благоприятный период для посева цветов и зелени;
8-9 февраля – лучше не делать посадки, а только строить планы на дачный сезон;
10 февраля – плохой день для посадок;
11-12 февраля – с растениями работать нельзя;
13-14 февраля – хороший день для посева кресс-салата, горчицы, петрушки, баклажанов, перца, томатов, всех тыквенных, многолетних цветочных культур;
15-16 февраля – можно сажать томаты, перцы, баклажаны, а также бегонию, гвоздики Шабо, шалфей, примулу, солнцецвет;
17-19 февраля – всходы посаженных растений будут дружные;
22-23 февраля – благоприятные дни для пикировки рассады, а также полива и подкормки растений минеральными удобрениями;
24-25 февраля – плохие дни для любых работ в саду и с домашними растениями;
26-28 февраля – неподходящие дня для работы с растениями, можно только прореживать всходы рассадных культур, проводить рыхление и мульчирование почвы.
Источник: tolknews.ru