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Плохие и хорошие дни по лунному календарю огородника на февраль 2021 года

08:50 04.02.2021 Фото: tolknews.ru
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8-9 февраля – лучше не делать посадки, а только строить планы на дачный сезон.

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Лунный календарь огородника на февраль 2021 года

Огородники и садоводы уже в феврале начинают активно готовить к новому дачному сезону. В этот период сеют рассаду и покупают семена. Рассказываем, когда делать посадки, согласно лунному календарю 2021

Лунный календарь огородника на февраль 2021 года

1-3 февраля – благоприятный день для посева корневой петрушки и сельдерея, корнеплодов;

4-5 февраля – только полив и подкормка;
6-7 февраля – благоприятный период для посева цветов и зелени;
8-9 февраля – лучше не делать посадки, а только строить планы на дачный сезон;
10 февраля – плохой день для посадок;
11-12 февраля – с растениями работать нельзя;
13-14 февраля – хороший день для посева кресс-салата, горчицы, петрушки, баклажанов, перца, томатов, всех тыквенных, многолетних цветочных культур;
15-16 февраля – можно сажать томаты, перцы, баклажаны, а также бегонию, гвоздики Шабо, шалфей, примулу, солнцецвет;
17-19 февраля – всходы посаженных растений будут дружные;
20-21 февраля – хорошее время для укоренения черенков;
22-23 февраля – благоприятные дни для пикировки рассады, а также полива и подкормки растений минеральными удобрениями;
24-25 февраля – плохие дни для любых работ в саду и с домашними растениями;
26-28 февраля – неподходящие дня для работы с растениями, можно только прореживать всходы рассадных культур, проводить рыхление и мульчирование почвы.

Источник: tolknews.ru

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