Плохие и хорошие дни по лунному календарю огородника на февраль 2021 года

8-9 февраля – лучше не делать посадки, а только строить планы на дачный сезон.

Лунный календарь огородника на февраль 2021 года

Огородники и садоводы уже в феврале начинают активно готовить к новому дачному сезону. В этот период сеют рассаду и покупают семена. Рассказываем, когда делать посадки, согласно лунному календарю 2021

Лунный календарь огородника на февраль 2021 года

1-3 февраля – благоприятный день для посева корневой петрушки и сельдерея, корнеплодов;



– только полив и подкормка;– благоприятный период для посева цветов и зелени;– лучше не делать посадки, а только строить планы на дачный сезон;– плохой день для посадок;– с растениями работать нельзя;– хороший день для посева кресс-салата, горчицы, петрушки, баклажанов, перца, томатов, всех тыквенных, многолетних цветочных культур;– можно сажать томаты, перцы, баклажаны, а также бегонию, гвоздики Шабо, шалфей, примулу, солнцецвет;– всходы посаженных растений будут дружные;– хорошее время для укоренения черенков;– благоприятные дни для пикировки рассады, а также полива и подкормки растений минеральными удобрениями;– плохие дни для любых работ в саду и с домашними растениями;– неподходящие дня для работы с растениями, можно только прореживать всходы рассадных культур, проводить рыхление и мульчирование почвы.

Источник: tolknews.ru