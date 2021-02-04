Когда сажать помидоры на рассаду в феврале 2021 года по лунному календарю: Запрещенные и подходящие дни

Для февральской посадки подходят крупноплодные тепличные разновидности помидоров с поздним сроком созревания

Фактически февраль — первый действительно подходящий месяц для того, чтобы сажать помидоры на рассаду.

День хоть еще и короткий, но уже начинает прибавляться и расти. Кроме того, посев семян томатов в феврале обусловлен и вегетативными особенностями культуры. В сегодняшней статье мы поговорим о том, когда и как правильно посадить помидоры на рассаду в феврале 2021 года.

Какие сорта томатов сажать на рассаду в феврале

Для февральской посадки подходят крупноплодные тепличные разновидности помидоров с поздним сроком созревания.

НА ЗАМЕТКУ. На юге страны можно сажать позднеспелые сорта для открытого грунта. Поздние сорта дают урожай спустя 120 дней после появления всходов. Но также важной особенностью этих томатов является то, что они растут медленнее, чем раннеспелые и среднеспелые разновидности. Поэтому и рассада будет готова к высадке немного позже. А это как раз то, что нужно, если вы сажаете рассаду в феврале.

Если говорить о конкретных сортах, то здесь у дачников выбор по-настоящему огромный. Например, сорт Финик. Это не слишком большие томаты, зато они отличаются высокой урожайностью, великолепным вкусом и хорошей транспортабельностью. Сорт Де Барао выращивается уже несколько десятилетий, но по-прежнему популярен среди дачников. Если дачник сажает помидоры на продажу, то можно выращивать гибрид Гравитет F1. Плоды имеют правильную форму, внешне привлекательны и отлично переносят транспортировку. Такими же свойствами обладает сорт Орлиный клюв. Преимущество этих томатов также в том, что они имеют отличный вкус. Прост в уходе Краснобай. Это помидоры с классическим вкусом. Из крупноплодных разновидностей также стоит упомянуть Король Королей, Абаканский ребристый и Русский размер. Важной характеристикой при выборе разновидности томатов для посадки является приспособленность к росту в определенных климатических условиях. К сожалению, на Урале и в Сибири плохо растут южные сорта. Это не значит, что урожай получить нельзя вовсе, но плодов будет меньше, и сами помидоры будут не такими вкусными, поскольку не успеют набрать сладость из-за недостатка солнца.

Благоприятные дни для посадки помидор на рассаду в феврале 2021 года по лунному календарю

Подавляющее большинство дачников проводят работы по посеву семян в периоды, когда луна растет. Это связано с тем, что в данную фазу активизируются внутренние ресурсы семени, которые способствуют прорастанию. В феврале 2021 года фаза растущей луны приходится на вторую и третью декаду последнего зимнего месяца, а именно на 12 — 26 февраля. Посадка помидоров на рассаду в любой из этих дней считается благоприятной. Убывать в феврале луна будет до 10 числа и в последний день месяца. В это время сажать рассаду надо с осторожностью, принимая во внимание тот факт, что томаты будут всходить дольше и будут не настолько здоровыми.

Когда в феврале 2021 сеять помидоры на рассаду не стоит

Однозначно неудачными днями для того, чтобы сажать рассаду, являются полнолуние и новолуние (11 и 27 февраля). Среди некоторых дачников существует суеверие, что ни в коем случае нельзя сажать семена, когда луна находится в Водолее. Все из-за того, что этот знак зодиака считается «пустым», то есть не приносящим урожая. В феврале 2021 года это 10 и 11 число. Верить или нет этому суеверию — решать вам, но, если что, дни Водолея в феврале выпадают на убывающую луну и новолуние.

Как ухаживать рассадой помидор, посаженной в феврале

Чтобы получить здоровую и сильную рассаду, готовую к пересадке на постоянное место в открытый грунт или в теплицу, за ней необходимо правильно ухаживать на протяжении всего периода выращивания в домашних условиях. Помидоры — не такая капризная культура как перцы, но все равно чутко реагирует на ошибки в уходе. Правила ухода за томатами после посева и после появления всходов различаются, поэтому расскажем о них отдельно.

Правила ухода за рассадой томатов в феврале до появления всходов: Температура воздуха. Необходимо поддерживать оптимальный уровень в +25 +27 градусов. Это наиболее «приятная» температура для сеянцев томатов. Превышать ее нежелательно, так как это погубит семена. Но и допускать понижения не стоит. Чем ниже температура, тем дольше будут появляться всходы. При значениях ниже +16 +18 процессы прорастания внутри семечка останавливаются. При это из-за того, что грунт увлажнен семя начинает гнить. Влажность и полив. Для прорастания семени нужна вода. Поэтому субстрат необходимо поддерживать в умеренно влажном состоянии. Для этого по мере подсыхания увлажняйте его из пульверизатора. Много воды не нужно, так как избыток влаги активизирует процессы гниения. Семена начнут болеть, и показатель всхожести сильно упадет.

ВАЖНО! Чтобы семена помидоров показали хорошую всхожесть, их надо сажать в качественный субстрат на глубину около 1 см в фазу растущей луны.

Правила ухода за рассадой помидор после всходов:

Температура воздуха. Томаты любят тепло, поэтому дома надо поддерживать температуру не ниже +25 градусов. В прохладе помидоры плохо растут и часто становятся жертвой грибковых инфекций.

Влажность. Зимой и ранней весной в домах очень сухой воздух. Поэтому саженцы надо увлажнять. Если нет возможности купить увлажнитель воздуха, то раз в 2 дня опрыскивайте растения из пульверизатора. Также можно расставить баночки с водой.

Полив. Важнейший элемент ухода за рассадой. Использовать следует воду комнатной температуры. Если наливаете воду из-под крана, то дайте ей отстояться. Часто воду лить не следует. Увлажняйте тогда, когда подсохнет верхний слой почвы.

Подкормка. Если рассада не болеет, то в качестве удобрений лучше использовать народные рецепты (настой банановой кожуры, дрожжевая подкормка, отвар луковой шелухи) и гуматы. Подкорму азотно-калийно-фосфорными удобрениями проводят, если растения испытывают дефицит этих микроэлементов.

Освещение. Ультрафиолет оказывает решающее влияние на то, как растут саженцы. Чтобы рассада росла быстро и была здоровой, ей необходимо как минимум 12 часов светового дня. Поэтому придется использовать УФ-лампы для досвечивания. При этом освещение должно быть рассеянным, а сами лампы не должны находиться слишком низко, чтобы не повредить листья.

Расположение. Мало кто задумывается о том, насколько важно правильно расположить емкости с рассадой. В феврале еще очень холодно, поэтому нежелательно ставить помидоры на окно. От стекла холодно. Это может стать причиной развития грибковых болезней. Но точно так же не стоит ставить контейнеры на батареи. Жар от радиатора будет сушить субстрат.

Пикировка рассады, которую посадили в феврале, проводится в начале-середине марта, когда у саженцев появится 3 настоящий листочек. Процедуру следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Через несколько дней рассаду можно полить раствором «Корневина» или «Корнесила».

Закаливание. Последняя процедура перед пересадкой в открытый грунт или теплицу — это закаливание. Проводится уже весной или в начале лета.

Частые ошибки

Неправильно подобран сорт. Приобретайте те сорта, которые подходят под ваши погодные условия. Не сажайте в феврале раннеспелые разновидности. Саженцы вырастут слишком рано, когда на улице еще будет холодно. Некачественный субстрат. Тяжелый и кислый грунт не позволяет семенам быстро всходить. Кроме того, помидоры испытывают дефицит питания. Саженцы растут слабыми и болезненными. Слишком глубокая посадка помидоров. Закапывая семечко глубоко, вы как минимум усложняете его путь наверх. А вообще зерно может и не взойти. Оптимальной глубиной посева томатного зернышка является 1 см. Слишком ранний посев в феврале. Планировать посев рассады лучше на вторую половину месяца. Чем ближе весна, тем активнее всходят посеянные семена. Посевы до всходов находятся в темном месте. В дикой природе каждое семечко стремится пробиться к свету. Расположив контейнеры с посевами в темном месте, вы затормаживаете естественный процесс прорастания. Отсутствие системы дренажа. В идеале на дно каждого стаканчика, занятного под рассаду, надо уложить слой дренажа. Но хотя бы сделайте отверстия в донышке. Обильный полив. Поливать надо не много, а правильно. Старайтесь поддерживать верхний слой почвы влажным, не давайте ему пересохнуть. Рассада поздно пикируется. Чем дольше вы тянете, тем сложнее саженцам перенести процесс пикировки. Оптимальное время для процедуры – 3 настоящих листика.

Ответы на частые вопросы

Какую тару взять для рассады?



Абсолютно любую, главное чтобы она не развалилась. Также важно наличие дренажных отверстий.

Какие дни будут удачными, чтобы сажать помидоры в феврале? Промежуток с 12 по 26 февраля.

Когда не сажать томаты на рассаду? 11 и 27 февраля.

Что делать, если нет фитолампы? Установите вокруг рассады рассеиватели и отражатели. Это немного увеличит световой день.

Какой сорт купить? Тот, который подходит вашей климатической зоне. Все остальное дело вкуса. Некоторые дачники любят выращивать каждый год новую разновидность, а кто-то отдает предпочтение проверенным временем сортам и гибридам.

Можно ли сажать семена разных сортов в одну емкость? Нежелательно. Разные сорта прорастают с разной скоростью. А за рассадой удобнее ухаживать, когда все саженцы проходят одну и ту же стадию вегетации.

Заключение

Февраль отлично подходит для того, чтобы сажать помидоры на рассаду в Подмосковье, Черноземье и на Юге России. На Урале и в Сибири торопиться с посевом не стоит. Допускается посадка позднеспелых тепличных сортов, а вот помидоры, которые будут расти в открытом грунте, лучше сажать уже в марте. При этом по-прежнему важно соблюдать все правила по уходу за саженцами: обеспечивать им достаточное количество тепла и света, вовремя поливать и подкармливать.

Источник: moyasotka.com