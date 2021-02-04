Благоприятные дни по лунному календарю для посева баклажан в феврале в 2021 года

Баклажаны относятся к семейству пасленовых, и их тоже сажают на рассаду в феврале

Баклажаны относятся к семейству пасленовых, и их тоже сажают на рассаду в феврале. Конечно, эта культура не настолько популярная, как помидоры или перцы, но 10-20 бакалажанных кустиков выращивают на своем участке множество дачников.

Как и другие пасленовые баклажаны надо выращивать из рассады. В этой статье мы расскажем, когда необходимо сажать баклажаны в феврале, и как правильно ухаживать за рассадой.

Какие сорта баклажанов нужно сажать на рассаду в феврале

В феврале на рассаду сажают среднеспелые и позднеспелые разновидности баклажанов, которые созревают позже, уже к концу дачного сезона. Такой выбор обусловлен тем, что среднеспелые и позднеспелые разновидности овощных культур имеют более длительный период вегетации. Говоря простым языком, более поздние сорта медленнее растут, у них позже завязываются и созревают плоды. Все это позволяет таким баклажанам накопить в своих тканях больше микроэлементов, отвечающих за вкусовые качества. Поэтому для еды дачники по возможности сажают именно поздние сорта. Ранние сорта сажают либо «на продажу», либо при отсутствии возможности выращивать поздние разновидности. В Сибири и на Урале в феврале сажают позднеспелые сорта для теплицы. В Подмосковье и Средней полосе в феврале можно посадить поздние сорта для открытого грунта.

Теперь о конкретных сортах и гибридах баклажанов.

Например, гибрид Голиаф F1 отличается очень крупными почти черными плодами. Урожайность довольно высокая – около 15 кг с квадратного метра. Гибрид Эпик F1 дает не слишком крупные плоды классического фиолетового оттенка. Урожайность тоже не слишком высокая – до 6 кг с квадратного метра. Похож на него сорт Алмаз. Также дает среднюю урожайность. Сами баклажаны маленькие (до 200 гр), темно-фиолетовые. Сорт Черный красавец дает овальные баклажаны средних размеров. Цвет плодов – черный. Один баклажан данного сорта весит около 200 гр. Урожай хороший. Разновидность Мишутка. Баклажаны похожи на грушу. Весят чуть больше 200 гр. Урожай с 1 квадратного метра достигает 8 – 8,5 кг. Позднеспелый сорт Торпеда. Созревает на 5 месяц после появления всходов. Урожайность не слишком высокая – до 7 кг. Баклажаны не очень большие, продолговатые (классической формы). Разновидность баклажанов Софья. Плоды крупные (чуть ли не до килограмма весом), формой напоминают грушу.

ВАЖНО! Выбирая сорт для посева в феврале, прежде всего, выбирайте те разновидности, которые подходят для выращивания в вашей климатической зоне. Помимо подходящих сроков созревания они имеют устойчивость к неблагоприятным природным факторам.

Благоприятные дни для посадки баклажан на рассаду в феврале 2021 года по лунному календарю

Как и другие пасленовые овощи, баклажаны предпочитают посев на растущую луну.

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 февраля – благоприятные дни для посева баклажанов на рассаду.

Посев можно осуществить в любую из этих дат. Если вы хотите сажать баклажаны в первую декаду февраля, то должны понимать, что в это время луна убывает. На убывающую луну посев проводят с большой осторожностью. Семена будут всходить медленнее.

Когда в феврале 2021 сеять баклажаны на рассаду не стоит

11 и 27 февраля в 2021 году станут неудачными днями для того, чтобы сажать рассаду любых овощей.

Баклажаны не исключение. Фазы новолуния и полнолуния не подходят для работы с растениями. Особенно для посева семян на рассаду.

НА ЗАМЕТКУ. Есть суеверие, что нельзя заниматься рассадой в дни, когда луна находится в созвездии Водолея. В феврале 2021 это 10 и 11 числа.

Как ухаживать рассадой баклажан, посаженной в феврале

Уход за баклажанами, посаженными в феврале, можно условно разделить на 2 этапа: До появления всходов. После того, как появятся первые ростки (непосредственно рассада). Рассмотрим отдельно каждый этап. Перед тем, как посеять баклажаны, необходимо подготовить все компоненты: емкости, грунт, семена. Все это необходимо подготовить, а именно: сделать дренажные отверстия, продезинфицировать, обработать семена. Условия для быстрой всхожести семян баклажанов: Качественный грунт. Субстрат для рассады можно купить или приготовить самостоятельно. Для посадки лучше брать универсальную почву. Она содержит все необходимые микроэлементы, имеет нейтральную кислотность. Будучи рыхлым, субстрат обеспечивает доступ воздуха к семени и не препятствует его прорастанию. Глубина посева. Чтобы вычислить оптимальную глубина, на которую надо сажать баклажаны, умножьте диаметр семечка на 2. Температура. Оптимальными значениями для быстрого появления всходов будут +25 +27 градусов тепла. Превышать эти значения нельзя. Повышенная температура не поможет семени быстрее взойти, а погубит его.

ВАЖНО! Не надо ставить контейнеры с посевами на батарею. Радиатор высушит почву, и всходов не появится. Влажность. Посевы надо обязательно держать увлажненными. Для этого постоянно проверяйте состояние грунта. Если он будет сухой, аккуратно опрыскивайте его из пульверизатора. «Парниковый эффект». Укутайте контейнеры с посевами в полиэтиленовую пленку, чтоб создать парниковый эффект. Так зерна быстрее дадут всходы. Приблизительно через 10 дней начнут появляться всходы баклажанов. С этого момента начинается уход именно за рассадой.

Саженцам нужны следующие условия:

Температура воздуха. В помещении, где находится рассада баклажанов необходимо держать стабильную температуру +25 градусов. Обратите внимание на то, что лучше пусть будет +22 или +23, но постоянно, чем температура будет скакать. Это негативно сказывается на растениях.

Влажность воздуха. Баклажаны в естественных условиях растут в благоприятном климате Южной и Центральной Америки. Сухой воздух зимних российских квартир им не подходит. Поэтому влажность надо повышать. Хорошо, если у вас есть автоматический увлажнитель. Если нет, то используйте блюдца и банки с водой, опрыскивайте саженцы из пульверизатора.

Полив. Самая частая ошибка дачников – обильный полив, из-за которого рассада начинает болеть и гнить. Во-первых, любая емкость под саженцами должна иметь дренажные отверстия. Если их не будет, то жидкость начнет скапливаться в емкостях, что приведет к развитию грибковых болезней. Полив проводят умеренно, когда подсохнет верхний слой грунта.

НА ЗАМЕТКУ. Если вы немного задержитесь с поливом, то ничего страшного не случится. Растения быстро придут в норму. А вот перелив чреват куда большими проблемами. Иной раз, спасая саженцы, придется их заново пикировать.

Освещение. В феврале рассаду придется досвечивать искусственным светом. Если у вас нет возможности установить освещение, то лучше сажать баклажаны на рассаду весной. Подкормка должна быть щадящей. Использовать надо народные средства, так как в них низкая концентрация действующих веществ. Из покупных препаратов предпочтение отдают гуматам и готовым жидким комплексам для рассады. Чтобы рассада не вытянулась, применяют регуляторы роста.

Пикировка. Рано или поздно сеянцам станет тесно в общей емкости. Их придется рассаживать, чтобы они свободно росли, каждый в своем стаканчике. Пикируют в фазу образования 4 листика. После процедуры, примерно через 3 дня, можно полить саженцы слабым раствором корнеобразователя, чтобы помочь баклажанам укорениться. Из народных средств хорошо себя показывает дрожжевой раствор.

Частые ошибки

Использование азотных, калийных и фосфорных подкормок без необходимости. Если вам приходится кормить рассаду минеральными удобрениями, значит, вы неправильно за ней ухаживаете. Домашние условия – практически идеальные для молодых баклажанов. Если даже здесь у них возникают проблемы со здоровьем, то что ждать во время произрастания на открытом пространстве? Рассада расположена близко у окна. В феврале почти на всей территории России еще стоят морозы. Если контейнеры будут близко от окна, то они будут мерзнуть. Если вы вынуждены ставить рассаду на подоконниках, то хотя бы закрывайте нижнюю половину стекол картоном или другим материалом. Расположение на батареях. Обратная ситуация – рассада стоит на батареях. Это плохо, во-первых, из-за того, что будет сохнуть грунт. А, во-вторых, из-за того, что корни могут просто «спечься». Если ставите на радиаторы центрального отопления, то делайте прослойку из пенопласта. Емкости не дезинфицируются. Часто для выращивания рассады используются стаканчики с прошлого года. В этом нет ничего плохого. Но перед использованием их необходимо помыть с марганцовкой, чтобы исключить риск заражения грибками или бактериями, живущими на внутренних стенках емкостей.

Ответы на частые вопросы

Когда сажать баклажаны? В феврале 2021 года во второй и третьей декадах на растущую луну. Когда пикировать баклажаны? Когда появится 3 настоящий листочек. Первые два – это семядольки, они не считаются. Сколько воды надо на одно растение? Тяжело сказать в миллилитрах. Руководствуйтесь здравым смыслом. Налейте немного. Через полчаса порыхлите почву. Если она сухая, добавьте еще воды. Так опытным путем вы поймете, сколько жидкости нужно рассаде.

Заключение

Февраль – подходящий месяц, чтобы сажать баклажаны на европейской части территории России. Но торопиться и сеять семена в первые же дни месяца не нужно. В феврале 2021 года подходящее время для посева семян наступает в середине месяца. К этому времени вам необходимо подготовить все необходимое: грунт, емкости и, конечно же, семена. Выбирая сорт, обращайте внимание не на красивое описание, а на техническую информацию (тип и районированность сорта, срок созревания). Также не забывайте, что растения, посаженные в феврале, требуют чуть больше заботы. Это в основном касается освещения.

Источник: moyasotka.com