Семена не всходят, что делать и как повысить всхожесть?

Самое простое, что можно сделать, чтобы семена всходили, – накрыть контейнеры с рассадой пленкой или стеклом и поставить их в тепло. Так мы создаем парниковый эффект, который улучшает всхожесть.

К сожалению, иногда случается такое, что посаженные на рассаду семена, так и не всходят

К сожалению, иногда случается такое, что посаженные на рассаду семена, так и не всходят. И вроде посев проведен правильно, и грунт качественный, но всходов все равно нет.

В сегодняшней статье постараемся разобраться, почему же рассада не всходит, и можно ли это как-то исправить.

Частые причины, почему не всходят семена

Прежде всего, обозначим основные причины того, почему не появляются всходы: Низкая температура воздуха или субстрата. Некачественный субстрат (тяжелый, «бедный», зараженный вирусами, бактериями или грибками). Слишком глубокий или слишком поверхностный посев. Плохие (старые, больные, сухие) семена. Созданы неподходящие условия для прорастания. Избыток или недостаток влаги в грунте. Особенности сорта или гибрида (позднее появление всходов).

НА ЗАМЕТКУ. Чаще всего начинающие огородники допускают ошибки, слишком глубоко сажая зерна и неправильно подбирая температурный режим. Остальные причины встречаются реже.

У семян вышел срок годности, до какого момента, что можно сеять Чтобы гарантированно получить всходы, необходимо сеять молодые семена, собранные в конце прошлого дачного сезона. Если используете покупные, то которые были упакованы в прошедшем году. Чем старше зерна, тем хуже они всходят. У каждого растения свой «срок годности».

В таблице ниже приведены максимальные сроки годности семян различных культур (в годах).

Арбузы 6 – 8

Баклажаны 3 – 5

Бобы 5 – 6

Репа 4 – 5



Горох 5 – 6Дыня 6 – 8Кабачки 6 – 8Капуста 4 ‑ 5Кукуруза 2 – 3Лук репчатый 3 – 4Морковь 2 – 3Пастернак 1 – 2Перец 3Петрушка 1 – 2Огурцы 6 – 8Ревень 2 – 3Редис 4 – 5Салат 3 – 4Свекла 4 – 5Сельдерей 1 – 2Томаты 4 – 5Тыква 6 – 8Укроп до 5 летФасоль 5 – 6Шпинат 2 – 3

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Это справочная информация. У каждого найдется друг, родственник, дальний знакомый, который посадил семена 10-летней давности, и они проросли. Такое тоже бывает, но чаще всего по истечению «срока годности» зерна резко теряют во всхожести.

Неправильные условия хранения семян

Самая неочевидная причина того, что зерна не взошли, – это несоответствующие условия хранения семенного материала. Причем, виноват может быть как дачник, так и магазин. Семена надо хранить при влажности воздуха, не превышающей 60%. Если показатель будет выше, то семечки начнут «просыпаться», а так как посадки в грунт не было, то свою энергию зерна потратят зря.

Был неправильно подобран грунт

Качество субстрата очень важно для прорастания. Грунт нужен, в том числе, для того, чтобы помочь всходам избавиться от внешней оболочки. В то же время, слишком плотный субстрат не позволит семенам взойти. Таким образом, качественный грунт должен быть рыхлым, с хорошим доступом воздуха, не слишком тяжелый, но при этом иметь структуру и не быть слишком рассыпчатым. Также очень важно, чтобы в земле не «проживали» споры грибков или личинки насекомых.

Семена посажены слишком глубоко, на какую глубину сажать посадочный материал

Не надо сажать рассаду слишком глубоко, ведь зерно попросту не сможет пробить толщу земли. Есть правило, по которому можно определить глубину посадки. Она должна равняться 2 диаметрам семени. Совсем мелкие семечки сеют поверхностным посевом, слегка вдавливая в почву и не засыпая дополнительно грунтом.

НА ЗАМЕТКУ. Глубину посадки производитель семенного материала обычно указывает на упаковке.

Семена неправильно поливают, почва пересохла или случился перелив

Влажность почвы – важнейший фактор, который оказывает влияние на появление ростков. Во-первых, субстрат ни в коем случае не должен быть сухим. Без воды ни одна культура не взойдет. В то же время, излишек воды превратит почву в «болото», семена попросту «захлебнутся». Поэтому на начальном этапе выращивания рассады очень важно поддерживать влажность грунта до появления всех всходов. Также важно, чтобы весь объем был увлажнен равномерно.

Нарушен температурный режим

Конечно, каждой культуре для прорастания необходимы свои температурные условия. Но общее правило – семена любят тепло. Среднее значение +27 градусов. При такой температуре зерна взойдут быстрее всего. Чем ниже температура, тем позже появятся всходы. А при совсем уже низких значения (для овощных культур это от 15 до 18 градусов) семена и вовсе погибнут. Одновременно губителен перегрев, поэтому не допускайте повышения температуры до 30 градусов.

Слишком старательная обработка перед посадкой

Слишком усердная подготовка к посеву также губительна. Зерна могут быть попросту повреждены. Например, если передержать их в растворе стимулятора роста, то может случиться химический ожог, который приведет к гибели ростка.

Семена не стратифицированы

Для многолетних культур просто необходима стратификация. Семена этих растений зимуют под снегом, поэтому их надо разбудить, чередуя тепло и холод. Таким образом вы активизируете природные механизмы, и растения начнут всходить.

Особенности сорта

Иногда дачник начинает паниковать раньше времени. Некоторые сорта и даже целые овощные культуры могут всходить очень долго. В этом случае, им надо просто дать немного больше времени для появления всходов. Например, перец и так славен тем, что всходит очень плохо. А поздние разновидности этой культуры и вовсе могут появиться спустя 3-5 дней после привычного срока проклевывания сеянцев.

Что через сколько всходит таблица

Чтобы не нервничать из-за того, всходят семена или нет, пора пересевать или еще рано, мы составили для вас таблицу, где собрали информацию о сроках появления всходов для основных овощных культур (в днях).

Арбузы 12

Баклажаны 10

Бобы 10

Репа 7

Горох 6

Дыня 8

Кабачки 10



Капуста 10Кукуруза 7Лук репчатый 12Морковь 10Пастернак 14Перец 15Петрушка 14Огурцы 8Ревень 14Редис 7Салат 10Свекла 8Сельдерей 14Томаты 10Тыква 10Укроп 14Фасоль 7Шпинат 14

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. В таблице указаны средние значения. В каждом конкретном случае срок прорастания будет зависеть от созданных условий.

Как стимулировать семена перед посадкой

Чтобы избежать данной ситуации, семена можно «разбудить» перед посадкой. Простейший способ – замачивание в воде. Берем ватку или марлю, смачиваем ее в воде и кладем на нее семечки. Сверху прикрываем таким же кусочком и кладем в тепло. Периодически ватку увлажняем. Через несколько дней зерна проклюнутся. Высаживаем их на рассаду. Второй способ – это замачивание в стимуляторе роста. Можно брать любой. Чаще всего используют Эпин или Циркон. Готовим рабочий раствор и помещаем туда зерна, после чего проводим посев.

Третий метод – это барботирование. Во время этой процедуры семена подвергаются воздействию кислорода, который способствует их пробуждению. Понадобится аквариумный компрессор. Кладем семена в воду и включаем компрессор на 12 часов. Четвертый способ – это стратификация. Суть метод в том, чтобы подвергнуть семенной материал воздействию экстремально низких температур, а затем переместить в тепло. Таким образом имитируются естественные условия, когда после зимы приходит весна, и семечки «просыпаются».

ВАЖНО! Нельзя стимулировать семенной материал, который уже был обработан на заводе. Это, например, дражированные семена.

Можно ли повлиять на всхожесть уже посаженных семян

Самое простое, что можно сделать, чтобы семена всходили, – накрыть контейнеры с рассадой пленкой или стеклом и поставить их в тепло. Так мы создаем парниковый эффект, который улучшает всхожесть. Если сроки прошли, а ростков не видно, можно попытаться реанимировать посевы. Есть несколько способов. Перепады температур. На 2 часа вынесите рассаду на улицу или в холодный коридор, затем верните обратно. Обработку стимулятором роста. Готовим раствор Эпина или Янтарной кислоты и аккуратно поливаем субстрат. Ставим посевы под УФ-лампу на 12 часов.

Частые ошибки

Посевной фонд не обрабатывается перед посевом. Используется некачественный грунт или грунт, уже бывший в употреблении. Отсутствует дренаж у контейнера с посевами. Неравномерное увлажнение субстрата.

Ответы на частые вопросы

Почему нет всходов? С большой долей вероятности либо была слишком глубокая посадка, либо некачественный посевной материал. Второй вариант – еще слишком рано. Можно ли ускорить процесс прорастания? Да, но лучше озаботиться этим вопросом до посевов. Что делать, если ничего не помогает, и семена не всходят? Проведите посев заново в новый грунт, соблюдая все правила агротехники.

Заключение

Ничего страшного в том, что семена не взошли, нет. Если все сроки появления всходов прошли, а методы стимулирования не помогают, то просто проведите посадку заново и не теряйте драгоценное время.

Источник: moyasotka.com