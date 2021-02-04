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Почему дети переносят коронавирус легче взрослых, ответил врач

08:00 04.02.2021 Фото: pixabay.com
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Малыши и школьники чаще подхватывают другие респираторные вирусы, простужаются.

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Врач предположил, почему дети переносят коронавирус легче взрослых
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В России около десяти процентов всей заболеваемости ковидом приходится на подрастающее поколение. При этом тяжелая форма коронавирусной инфекции встречается, к счастью, лишь у 0,2 процента заболевших несовершеннолетних.
- Дети любого возраста могут заразиться COVID-19. Тем не менее, в возрасте до 12 лет они страдают этим заболеванием значительно реже, чем взрослые. - сообщил KP.RU заслуженный врач России Михаил Каган.
По мнению эксперта, COVID-19 менее распространен и протекает легче у детей, чем у взрослых, в силу ряда причин.

- У детей иммунный ответ на вирус менее интенсивен, чем у взрослых. Как известно, тяжелый вред организму наносит не только сам SARS-CoV-2, но и "сошедший с ума" иммунитет, который начинает повреждать собственные органы и ткани организма. Дети к подобному феномену - аутоиммунной реакции и цитокиновому шторму - менее склонны, - поясняет Михаил Каган.

Малыши и школьники чаще подхватывают другие респираторные вирусы, простужаются. Возможно, существует конкуренция между этими возбудителями и коронавирусом за верхние дыхательные пути. И это может привести к снижению вирусной нагрузки SARS-CoV-2, поскольку ему не удается запустить свое размножение по полной программе.

Дети имеют относительно более здоровые и "крепкие" кровеносные сосуды, чем взрослые. Благодаря этому ощутимо снижается риск тяжелых осложнений ковида, при котором, как уже известно, серьезный удар приходится именно на микроскопические сосуды.

COVID-19 коронавирус пандемия
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