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Детский сад «Звездочка» на 220 мест построили под Новосибирском по нацпроекту

09:45 04.02.2021 Фото: nso.ru
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Замгубернатора отметил, что обеспечение доступности мест в детских садах – приоритетная задача Правительства Новосибирской области.

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В регионе растет число мест в детских садах – новый детсад по нацпроекту открыт в Новосибирском районе

В Новосибирской области в 2020 году снижен дефицит в дошкольных образовательных учреждениях на 3200 мест, сдано 16 новых детских садов, ввод новых объектов образования в регионе продолжается. В 2021 году запланировано создание еще порядка 1800 мест для дошкольников, что позволит сократить дефицит мест и закрыть вопрос обеспеченности детскими садами детей от 3 до 7 лет, сообщил заместитель Губернатора Сергей Нелюбов на открытии нового детского сада в с. Криводановка Новосибирского района.
Очередной новый полностью оборудованный детский сад «Звездочка» в с. Криводановка Новосибирского района, построенный по нацпроекту «Демография», 3 февраля открыл заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. В ходе открытия он отметил, что в целом за два последних года доступность и обеспеченность дошкольным образованием приросла на 7 тысяч мест, а вновь построенные детские сады отвечают совершенно новым современным требованиям не только по набору помещений, но и по оснащению.

«На территории Новосибирской области в 2020 году было построено 16 дошкольных образовательных учреждений, создано порядка 3200 мест. В 2021 году в рамках нацпроектов в регионе продолжается строительство дошкольных учреждений, планируется создать порядка 1800 мест. В 28 муниципальных образованиях региона – 100%-ная обеспеченность дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет. В 2021 году с учетом строительства новых дошкольных учреждений этот вопрос планируется закрыть практически во всех муниципальных образованиях», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Замгубернатора отметил, что обеспечение доступности мест в детских садах – приоритетная задача Правительства Новосибирской области. Новые детские сады отвечают высоким современным требованиям по оснащению – практически в каждой группе есть проекционное оборудование, оснащение для разных видов деятельности детей.

Малыши от двух лет в новом учреждении в Криводановке смогут заниматься музыкой, физкультурой, рисованием и другими дисциплинами дополнительного образования. Детсад «Звездочка» рассчитан на 220 мест – это 12 групп, четыре из которых готовы принять по 15 детей раннего возраста от 2 лет, еще восемь групп – до 20 дошкольников до 7 лет. Режим работы учреждения 12-часовой с 5-ти дневной рабочей неделей, с четырехразовым питанием и дневным сном.

Источник: nso.ru

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