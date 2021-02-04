Названы три признака того, что вы уже переболели коронавирусом и не заметили

В первую очередь заподозрить у себя «незаметный» COVID-19 можно, если в недавнем времени у человека наблюдалась одышка.

Названы три признака того, что вы уже переболели COVID-19 и не заметили

Следует обратить внимание на три «звоночка».

Специалисты создали памятку для людей, которые подозревают, что могли перенести коронавирусную инфекцию в легкой форме и не заметили этого. Признаки, которые могут помочь определить уже прошедшую болезнь, озвучили сотрудники университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что таких признаков всего три.

В первую очередь заподозрить у себя «незаметный» COVID-19 можно, если в недавнем времени у человека наблюдалась одышка. В данном случае все просто: одышка является одним из характерных симптомов коронавируса, поскольку он поражает в первую очередь именно легкие.

В качестве второго признака называется боль в суставах, которая называется артралгией. С таким симптомом сталкивались около 14,9% людей, которые уже излечились от болезни. Признак сохранялся у них некоторое время даже после выздоровления.

Помимо этого может наблюдаться миалгия – это боли в мышцах и сухожилиях. Она может возникать, если коронавирус в ходе болезни повредил мышечные волокна.

Отметим, что в Приморском крае за последние сутки выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 36 127 человек, причем 27 541 пациент успешно прошли лечение, из ковидных госпиталей выписаны еще 239 человек. 520 жителей региона справиться с болезнью не смогли, за истекшие сутки скончались еще 6 человек.

Источник: primpress.ru