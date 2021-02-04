Рассказала о работе библиотечной системы Бердска Марина Лаптева

Марина Лаптева о работе МБУ «ЦБС города Бердска»

Директор МБУ «ЦБС города Бердска» Марина Лаптева рассказала о работе учреждения.

Централизованная Библиотечная Система города Бердска - многофункциональное учреждение культуры, которое объединяет 7 городских библиотек. В числе основных задач которой: поддержка интереса населения к чтению, обеспечение качественного обслуживания читателей, развитие и внедрение библиотечных информационных технологий, организация досуговой деятельности.

На сегодняшний день общий библиотечный фонд составляет порядка 200 тыс. экземпляров. Ежегодно фонд обновляется, среди приобретаемых книг не только классические произведения, но и работы современных авторов. Благодаря финансовой поддержке администрации Бердска, библиотеками выписывается порядка 90 наименований городских, областных и российских актуальных периодических изданий широкого спектра интересов.

В 2020 году в связи с ограничениями работы с читателями offline, основные усилия библиотекарей были направлены на взаимодействие с читателями в online-режиме. Специалистами библиотечной системы уже не первый год ведется активная работа по созданию контента в различных социальных сетях, однако дополнительное обучением по созданию онлайн продуктов, позволило вывести продвижение библиотечных материалов в виртуальной среде и общение с читателями на новый уровень. Число обращений к интернет ресурсам ЦБС за 2020 год увеличилось в два раза. На сегодняшний день библиотечные учреждения ведут: 4 сайта, 13 групп в социальных сетях, 1 блог на Google платформе Blogger.com и 4 YouTube-канала. Количество подписчиков растет с каждым днем, среди них стало появляться все больше людей от 35 до 50 лет.

В честь 305-летия города Бердска в 2021 году Детской библиотекой был создан историко-краеведческий сайт «Бердск – частица малая России», который вызвал интерес к родным местам не только у детей, но и у всего сообщества.

Также ЦБС предлагает бердчанам воспользоваться полнотекстовыми электронными ресурсами виртуального читального зала Центральной библиотеки города. Бесплатно предоставляется огромная коллекция книг научной, научно-популярной тематики, художественная литература, диссертации, авторефераты, научные журналы, учебники для ВУЗов. Для работы в электронной библиотеке читателям необходимо просто прийти в Центральную библиотеку на ул. Ленина 13г и пройти регистрацию, получив свой логин и пароль.

Для граждан с ограниченными возможностями зрения в Библиотеке №1 на ул.Свердлова 1 оборудовано отдельное рабочее компьютерное место с программами, позволяющими читать людям с ограниченными возможностями зрения: аудиокниги специального формата, книги с укрупненным шрифтом. С Новосибирской областной специальной библиотекой для не зрячих и слабовидящих людей заключен договор на организацию пункта обслуживания граждан в Бердске. И будет производиться обмен с данной библиотекой специальными литературными материалами для обновления фонда.

Кроме того, Марина Викторовна пригласила всех бердчан принять участие в акции «Дарите книги с любовью», которая пройдет с 1 по 14 февраля. Во всех библиотеках организован прием книг. Главная цель акции напомнить горожанам о том, что книга была, есть и всегда будет лучшим подарком.

Источник: berdsk.nso.ru