Ну и погода: Что ждет 4 февраля жителей Бердска?

Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 8 м/с.

Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 8 м/с. Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем снег, мокрый снег, местами метели, гололёдные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 8 м/с. Температура воздуха: ночью -13, -12°С, местами до -17°С.

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