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Развернуло на 360 градусов Honda и Toyota Probox из-за ДТП в центре Бердска. Смотрите фото

09:00 04.02.2021, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Водитель "японца" предполагает, что авария произошла из-за гололеда на дороге. У другого владельца автомобиля "своя правда". Он говорит: "Виновник вылез на мою полосу и все. Я не тормозил".

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Авария произошла на центральном перекрестке Бердска

Развернуло Toyota Probox и Honda на 360 градусов на перекрестке улиц Ленина и Первомайской в Бердске 4 февраля.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 4 февраля, водитель Honda Алексей (имя изменено-прим. ред.) второй водитель Toyota Probox появился ниоткуда, а Алексей думал, что успеет проскочить.

- Предполагаю, что из-за гололеда. Но я точно не знаю. Авария произошла и произошла. Он полетел, я хотел, проскочить, скажем так, чтобы морду не подставить и все,- произнес Алексей.

На вопрос винит ли в ДТП водитель владельца машины Toyota Probox Алексей ответил следующим образом:

- Сейчас разберемся. Я сам не понял еще,- сказал мужчина.

Как выяснилось владелец Toyota Probox в произошедшей аварии винит водителя Honda.

- Ну, в чем причина? Он на мою полосу вылез и все. Я не тормозил,- высказался Андрей.

Также стало известно, что Андрей не намерен вызывать аварийного комиссариата.

- Он же виноватый. Он должен комиссариата вызывать. Сейчас кто вызывает, тот и платит. Почему я должен вызывать? Я "шел" по своему ряду, никуда не заворачивал. Он стал заворачивать. Первая машина стояла, я и ехал прямо. Он сам вылез и все. Я как-бы не тормозил,- изрек Андрей.

Пострадавших на месте ДТП не оказалось.

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Toyota Probox вблизи ограждения
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Автомобили стоят "на аварийке"
авария ДТП пробка улица ленина
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