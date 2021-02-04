Развернуло на 360 градусов Honda и Toyota Probox из-за ДТП в центре Бердска. Смотрите фото

Развернуло Toyota Probox и Honda на 360 градусов на перекрестке улиц Ленина и Первомайской в Бердске 4 февраля.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 4 февраля, водитель Honda Алексей (имя изменено-прим. ред.) второй водитель Toyota Probox появился ниоткуда, а Алексей думал, что успеет проскочить.
- Предполагаю, что из-за гололеда. Но я точно не знаю. Авария произошла и произошла. Он полетел, я хотел, проскочить, скажем так, чтобы морду не подставить и все,- произнес Алексей.
На вопрос винит ли в ДТП водитель владельца машины Toyota Probox Алексей ответил следующим образом:
- Сейчас разберемся. Я сам не понял еще,- сказал мужчина.
Как выяснилось владелец Toyota Probox в произошедшей аварии винит водителя Honda.
- Ну, в чем причина? Он на мою полосу вылез и все. Я не тормозил,- высказался Андрей.
Также стало известно, что Андрей не намерен вызывать аварийного комиссариата.
- Он же виноватый. Он должен комиссариата вызывать. Сейчас кто вызывает, тот и платит. Почему я должен вызывать? Я "шел" по своему ряду, никуда не заворачивал. Он стал заворачивать. Первая машина стояла, я и ехал прямо. Он сам вылез и все. Я как-бы не тормозил,- изрек Андрей.
Пострадавших на месте ДТП не оказалось.