04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Есть ли сегодня, 4 февраля 2021 года, магнитная буря? Прогноз на день по часам

09:07 04.02.2021 Фото: pxhere
0

Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца.

% name% title
За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм
Часовой пояс 

Магнитные бури сегодня

Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится.

Геомагнитная обстановка сегодня по часам

0 3 6 9 12 15 18 21
4 февраля Чт 2 2 2 1 2 2 2 2

Ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 21 февраля. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций.

Геомагнитная обстановка 21 февраля по часам

0 3 6 9 12 15 18 21
21 февраля Вс 5 5 5 5 5 5 5 4

Влияние магнитных бурь на организм человека

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури – головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

Люди по-разному реагируют на магнитные бури. Одни плохо чувствуют себя за 2-3 дня до начала бури, другие – во время нее, третьи – через 1-2 дня после бури.

Как подготовиться к магнитным бурям

За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний.

Как защититься от негативного влияния бури

Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы – валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати.

Источник: my-calend

геошторм магнитная буря метеозависимость прогноз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Заранее можно приготовить организм?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Начать подготовку к полету человека на Луну предложил ученым «Роскосмос»
10:30 04-02-2021
Начать подготовку к полету человека на Луну предложил ученым «Роскосмос»
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 1
10:26 04-02-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
БердскОказался запертый в квартире мужчина с инсультом в Бердске. Спасли
10:26 04-02-2021
Оказался запертый в квартире мужчина с инсультом в Бердске. Спасли
День памяти преподобного Макария Жабынского отмечается 4 февраля: История чудотворца
10:20 04-02-2021
День памяти преподобного Макария Жабынского отмечается 4 февраля: История чудотворца
Возможность отмены ИП оценил бизнес-омбудсмен Титов
10:15 04-02-2021
Возможность отмены ИП оценил бизнес-омбудсмен Титов
Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом
10:15 04-02-2021
Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом
Бердск"Умный" дворец за 45 000 000 рублей возле санатория "Парус" выставили на продажу в Бердске. Смотрите фото коттеджа
10:02 04-02-2021
Рассказала об избиении ее маленькой дочери школьниками жительница Новосибирска
10:00 04-02-2021
Рассказала об избиении ее маленькой дочери школьниками жительница Новосибирска
«Я есть и буду»: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
09:50 04-02-2021
«Я есть и буду»: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
Детский сад «Звездочка» на 220 мест построили под Новосибирском по нацпроекту
09:45 04-02-2021
Детский сад «Звездочка» на 220 мест построили под Новосибирском по нацпроекту